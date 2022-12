Les lettres de rappeurs au Père-Noël

Pandémie, risque nucléaire, potentielle troisième guerre mondiale, coupures d’électricité, pénurie de Playstation 5 … Noël est plus que jamais menacé cette année, et même si la télévision nous a appris qu’il suffisait d’y croire pour que la magie opère, on n’est pas totalement à l’abri d’une catastrophe nous privant des fêtes de fin d’année.

Nos rappeurs préférés continuent tout de même de garder espoir, et à défaut d’écrire de bons seize mesures, ils ont rédigé de belles lettres au Père-Noël. On en a intercepté quelques-unes, qu’on vous dévoile en exclusivité.

Envoyé depuis : le Bat.7

Petit Papa Noël, quand tu descendras dans mon Bat.7, apporte-moi une famille qui réveillonne. J’en ai marre de m’incruster dans des familles qui fêtent Noël, je suis en manque d’amour . Faut respecter les fêtes, il y a des bons films sur TF1, c’est une ambiance complètement sous-cotée … enfin sur-cotée. Je veux dire, sous-cotée, mais tu m’as compris. Sur-cotée ? Bref, comme dit Bolé : force au Père-Noël, on est carrément ensemble, on attend ton album, et tu peux même venir en feat sur notre prochain projet si t’as rien à faire cet été.

Envoyé depuis : Aubagne

Mathafack de Noël, t’y es un enculé. L’année dernière je t’ai demandé une victoire de la Mannschaft en Coupe du Monde avec un but de nouméro dix-neuf Gotze en finale, et toi, rat que t’y es, tu m’as déçu. Attends, tu vas savoir c’est quoi le goût du plomb. Puto.

Envoyé depuis : Sevran

Petit Papa Noël, j’avoue, j’ai pas été hyper sage cette année. On a vu ma gueule un peu partout et rarement pour de bonnes raisons, en plus je me suis définitivement fâché avec mon ami d’enfance que je connais depuis 2018. Je te promets pas d’être plus sage en 2023, mais par contre je te promets de tout arracher avec mon nouvel album. Mon single Fetty Wap a bien marché, mais pour mon Noël, je te demande juste un nouveau single diamant, ça me permettrait d’être dans les bonnes conditions pour le lancement de l’album, et en plus, ça lui fermerait bien sa grande gueule à l’autre jaloux.

Envoyé depuis : La Lune

Tsuki Noël, j’aimerais qu’on arrête de me parler de ma voix et qu’on se concentre un peu sur le reste, je me prends la tête à écrire des textes introspectifs et à décrire mon labyrinthe mental de toutes les façons possibles. Enfin je mens un peu, je me prends pas tellement la tête, quand je drop et que je re-drop ils crient au génie alors que j’étais juste faya.

Envoyé depuis : Dunkerque

Salut petit bâtard, déjà t’aurais pu te démerder pour avoir un plus gros budget quand j’étais gosse. Pour te rattraper, j’aimerais que tu m’inscrives à la saison 2 de Nouvelle École et que tu me foutes un autre jury que Shay. Merci. Force à toi, l’hiver au Pôle Nord c’est pas facile mais l’année entière dans l’Nord c’est encore plus dur.

Envoyé depuis : Caen

Salut Santa, niveau carrière j’ai déjà dépassé tous mes rêves les plus fous, j’ai même eu le droit à mon feat avec les Neptunes. Et puis même les gens qui se foutent de ma coupe de cheveux, ça me touche plus, vu que j’ai abandonné mes réseaux sociaux. Cette année je voudrais juste que tu me fasses penser à enregistrer une copie de mes notes sur plusieurs appareils, juste au cas où. Ca m’éviterait de perdre quelques années de vie en stress. Merci !

Envoyé depuis : Corbeille-Essonnes

Igo, si on pouvait juste arrêter de me demander quand sort le prochain album. Et aussi, qu’on oublie mon visage et qu’on me laisse tranquille quand je fais le poirier en pleine nuit.

PS : l’année dernière c’est moi qui ai repris ton traineau mal-garé et retiré ton PV. Fais attention où tu stationnes tes rênes cette fois-ci.

Envoyé depuis : Bois-Colombes

Toi, là. Si tu veux pas que je te piétine, fais en sorte qu’on arrête de m’associer à la Jersey Drill. Je fais pas que ça, bordel ! En plus la Jersey ça a un côté mignon, alors que moi je m’habille tout en noir, je mets une cagoule, et je menace les gens dans mes textes. Et puis Kerchak c’est le nom d’un gorille, bordel !

Envoyé depuis : Bruxelles

Merci Santa Sauce (wow) pour le cadeau de l’année dernière (hey), le leak puis le diamant de Fade Up c’était vraiment top (yeah). J’ai arrêté (woup) de te faire de la concurrence (yeah) le 25 décembre (uh), mais si tu m’offres pas minimum un nouveau disque de platine (wow) l’année prochaine (hey), je sors un Santa Sauce Volume 3 la nuit de ta tournée annuelle (let’s go).

Envoyé depuis : Paris

Déjà, je suis meilleur que toi. T’es pas content ? Triplé ! T’es vraiment pas content ? Non mais t’énerve pas, c’est juste de l’égotrip. Ça veut dire que … t’as pris du volume, que t’es très présent dans l’esprit de Noël. T’es une tête d’affiche à cette période de l’année, tous les ans depuis des décennies. Je respecte ça, c’est que le pips demande. T’es sûr que je t’ai pas vexé hein ?