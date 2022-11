Les meilleures costumes d'Halloween 2022, à absolument copier

C'est Halloween, le moment de l'année où l'on sort sa meilleure idée de costume. Si certains sont encore dans le traditionnel et choisissent des costumes horrifiques, on se retrouve de plus en plus avec des costumes qui n'ont plus vraiment grand chose à voir avec ce qui est sensé être "la fête des morts". Cette année, Halloween est de retour et on est ravis de voir que beaucoup ont joué le jeu.

Médine et sa famille en Shining

Le fait que Médine se costume pour Halloween déjà c'est excellent, mais qu'en plus il le fasse en famille en reprenant un des plus grands classiques du cinéma d'horreur, ça fait de lui le père de l'année.

Lizzo en Marge Simpson

Lizzo qui s'habille en Marge Simpson, qui peut faire plus iconique ?

Les enfants de Kim Kardashian en Sade, Snoop Dogg, Aaliyah et Eazy E

À seulement 4 ans, Chicago West est déjà l'une des enfants les plus stylés du monde. En reprenant les classiques de la musique Américaine, on s'extasie devant les enfants du clan Kardashian-West.

Diddy en le Joker

Le Joker pour Halloween ? C'est vu et revu on est d'accord. Mais là le costume, la performance, tout y est. Un sans faute.

Tyga en ET

Les rappeurs et les costumes de Halloween, généralement ça fait deux. Tyga ne se mouille pas trop avec le costume de ET, intemporel, traverse les générations, un classique.

Kendall Jenner en Jessie de Toy Story

Kendall Jenner frappe fort avec son outfit de Toy Story et elle a clairement ouvert les festivités. C'est validé.

Megan Thee Stallion en citrouille

Megan Thee Stallion a profité de Halloween chez elle, elle avait malgré tout sorti le costume. Une belle inspiration DIY vraiment facile à faire. On doute du côté pratique pour la soirée en revanche.

Avec ça, on a déjà pas mal d'inspis pour la tenue de ce soir, bien que le budget ne soit certainement pas le même.