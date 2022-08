Les meilleurs docus sur des artistes rap de ces dernières années

Orelsan : "Montre Jamais ça à Personne"

Avec un premier épisode sorti en octobre 2021, ce documentaire d'Orelsan a vraiment plu aux fans du rappeur de Caen, ainsi qu'à ceux qui le connaissaient moins. Il retrace la carrière d'Orelsan depuis ses débuts, et ce qui est vraiment cool, c'est que son frère, passionné de vidéo, avait pris l'habitude tout filmer, avant même qu'Orlesan soit rappeur. Inutile de préciser que les archives dans ce documentaire sont inédites., par hcance le frère d'Orlesan

En passant par Orelsan qui travaille en tant que réceptionniste, en costard et en train de préparer les petits-déjeuners, par les longs moments de flemme dans son canapé entouré de son équipe, et puis le succès, le documentaire est complet. On recommande fortement.

Travis Scott : "Look Mom I Can Fly"

Ce documentaire donne un aperçu de la vie de la superstar de la musique avant et autour de la sortie de son album 2018 nominé aux Grammy Awards : Astroworld. Des débuts modestes à Houston au remplissage des stades de fans enragés de plongée sur scène, le documentaire offre un vue sur la vie de Scott alors qu'il devient père pour la première fois, est arrêté en Arkansas pour "incitation à une émeute", se produit au Super Bowl et reçoit la clé de la ville de Houston par le maire, qui promet également à une arène de fans de sa ville natale que Houston, à cause de l'album Astroworld (nommé d'après un parc à thème bien-aimé de Houston qui a été démoli en 2005), obtiendra un nouveau parc d'attractions plus tôt que tard. De tous ces hauts aux bas de 0 pour 3 nominations aux Grammy Awards, Travis Scott: Look Mom I Can Fly montre la vie frénétique de Scott sur scène et en dehors.

Kanye West : "Jeeh-Yuhs"

La trilogie en trois parties Jeen-Yuhs est un documentaire sur la façon dont Kanye West s'est imposé en tant que rappeur dans l'industrie. Et ce documentaire en a inspiré plus qu'un car il a particularité d'avoir de très nombreuses archives filmées dès ses débuts par son fidèle videographer Coodie Simmons, qui a par la suite réalisé de nombreux clips. La trilogie est prenante, et on y voit un Kanye presque innocent des rouages de l'industrie, à peine pris au sérieux, mais qui ne lâche pas son rêve, sa mère, sa relation avec celle-ci, c'est très émouvant de voir comment cette mort a affecté Kanye. Le documentaire est bien fait, et on recommande fort, et donne envide réussir dans la musique.

Kid Cudi : "A Man named Scott"

Ce film sur Kid Cudi est un des rares films le concernant. Bien qu'il ait joué dans de nombreuses séries, sa vie personnelle et qui il est vraiment ont été des points que peu de gens connaissaient. Kid Cudi est un homme torturé, qui a beaucoup parlé sur la santé mentale

Mais le documentaire du réalisateur Robert Alexander rappelle que l'artiste (de son vrai nom Scott Mescudi) a révolutionné le genre, adoucissant sa définition conventionnelle de la masculinité en étant simplement lui-même. Le film présente en outre une réflexion émouvante sur l'art et l'individualité, et le lien inestimable entre les deux. Kid Cudi comme on l'aime.

XXX Tentation : "Look At Me"

"Look At Me: XXXTENTACION" célèbre le talent de la défunte star de la musique, assassinée à l'âge de 20 ans, et abordant ses problèmes de santé mentale tout en reconnaissant les allégations de violence domestique. Produit par sa mère et son manager, le résultat est une construction maladroite qui ne néglige pas son comportement violent mais le minimise parfois.

"J'avais l'impression que l'histoire de mon fils devait être racontée", explique Cleopatra Bernard, expliquant la décision derrière la réalisation du documentaire, qui détaille comment l'adolescent de Floride Jahseh Onfroy, alias XXXTentacion, est devenu l'un des artistes les plus diffusés sur la planète avant sa mort en 2018.

Lil Peep: "Everybody's Everything (Everybody's Everything)"

Lil Peep, née Gustav Elijah Åhr, n'était pas connu de tous jusqu'à sa mort par surdose accidentelle de fentanyl et de Xanax le 15 novembre 2017, peu de temps après son 21e anniversaire. Réalisant la véritable définition du "statut culte", Lil Peep a laissé derrière lui une carrière au bord d'une rupture majeure et une légion de fans réclamant un certain sens de la clarté. Avec la récente sortie posthume de l'EP Angel Sinner de trois chansons et un nouveau documentaire, maintenant en streaming sur Netflix, Everybody's Everything que la propre mère de Peep, Liza Womack, et son ami de la famille Terrance Malick ont produit, l'étoile de Lil Peep ne s'estompe pas.

Bigflo & Oli : "Presque Trop"

Bigflo & Oli ont régalé leurs fans lors de ce documentaire où les deux préparent une date de concert qui marquera leur carrière. On les voit dans toute la préparation, les réunions, leur quotidien, et le documentaire est vraiment bien fait. On recommande aussi !

Gims : "Gims"

Il était inévitable que Gims réalise son documentaire, en partenariat avec Netflix une nouvelle fois, le documentaire retrace la carrière du chanteur ancien membre de Sexion D'Assaut jusqu'aux tapis rouges. Netflix a décidemment été en collaboration avec la plupart des artistes.

Juice Wrld : "Into the Abyss"

Tourné, monté et produit par Oliver, le documentaire contient des images des dernières années de Juice et contient des apparitions de nombreux amis et membres de sa famille, dont son protégé The Kid Laroi, sa petite amie Ally Lotti et son manager Lil Bibby. Il présente également de nombreux collaborateurs fréquents de Juice's, notamment les rappeurs Ski Mask the Slump God, Polo G et G Herbo, les producteurs Benny Blanco, Rex Kudo et Hit-Boy, ainsi que le réalisateur de vidéoclips Cole Bennett.

La sortie du documentaire a été précédée par la sortie du quatrième album studio de Juice et du deuxième à paraître à titre posthume.

Angèle : "Angèle" (BONUS)

Angèle n'a pas manqué à l'appel dans la liste des artistes qui ont choisi de réaliser un documentaire les concernant, et celui-là aussi fait partie de notre liste. On connait Angèle qui se montre souvent sur les réseaux au naturel, mais ce documentaire retrace également ses moments difficiles, notamment pendant la polémique sur son frère Roméo Elvis. On l'a découverte sous un nouvel angle, et c'est très intéressant.