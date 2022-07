Les meilleurs feats Italie x France

Il est sorti, le featuring Booba et Sfera Ebbasta est dehors, et ce n'est certainement pas la première collaboration entre rappeurs français et italiens. On en a profité pour vous sélectionner les meilleurs featuring franco-italiens.

SCH x Sfera Ebbasta

Sch est un des premiers rappeurs français a avoir collaboré avec des italiens, et un des premiers featuring est celui avec Sfera Ebbasta sur Cartine Cartier, extrait du premier album studio d'SCH : Anarchie sorti en 2016.

SCH avait déjà sorti sa mixtape A7 qui avait bien très bien fonctionné, et son premier album était très attendu. Cette sortie avec Sfera Ebbasta en avait surpris plus d'un car il s'agit du seul featuring de l'album. Beaucoup attendaient d'autres collaborations avec des rappeurs français mais SCH avait décidé de la jouer solo, avec ce seul feat est avec Sfera Ebbasta. Le morceau est un succès et compte plus de 23 millions de vues sur Youtube.

Ninho x Capo Plaza

Cette fois-ci c'est au tour de Ninho de collaborer avec un italien. Cette collaboration est sur le morceau Billets, avec le rappeur Capo Plaza. Le morceau est un gros succès, sorti en 2019 il comptabilise 27 millions de vues sur Youtube aujoud'hui, et a été tourné en France.

Lors d'une interview pour Yard , Capo raconte : "Je suis devenu fan de Ninho quand il a commencé sa série de freestyles « Binks to Binks ». Ensuite, nos succès respectifs ont fait que l’on s’est tous les deux retrouvés sous contrat chez Warner, c’est Warner qui l’a amené en Italie pour tourner le clip de « Fendi ». Lui avait envie de rencontrer des locaux, des gens des quartiers tandis que de mon côté, j’ai demandé à Warner de lui faire savoir que j’appréciais ce qu’il faisait et que j’avais envie de le rencontrer. Ce à quoi il a répondu qu’il me connaissait aussi, alors on a fini par se capter à Milan, d’abord en studio – où l’on a commencé à enregistrer « Billets » – puis pour tourner son clip. Il est ensuite retourné en France et on a terminé le morceau à distance, en se parlant par mail ou sur Instagram. Quelques mois plus tard, je venais en France pour clipper « Billets ».

SCH x Soolking x Capo Plaza

De retour avec SCH en collab avec l'Italie, décidément. Cette fois-ci c'est sur son 4ème album Rooftop que le rappeur a invité l'italien Capo Plaza, sur le morceau Every Day avec Soolking en 2019.

L'album contient 17 titres, 3 titres bonus, des certifications, des featurings avec Ninho, Rim'K, Heuss L'Enfoiré, Gims, et le 17ème morceau est donc la collab avec Soolking et Capo Plaza. Un titre beaucoup plus chanté que ce à quoi SCH avait habitué sur public mais une réussite, le morceau n'a pas été clippé mais compte plus de 3 millions de vues sur Youtube.

Dosseh x Izi

Cette fois-ci il s'agit de Dosseh, avec le rappeur Izi sur le morceau Cometa en début 2020. Presque un an après la sorti du remix de Habitué avec Izi, les deux rappeurs remettent le couvert sur un morceau plus sombre, avec un visuel dans le thème sur le morceau Cometa.

Izi est un rappeur italien, il a grandit à Gènes dans le nord de l'italie et s'est d'abord fait connaître en tant qu'acteur dans un film dans le lequel il jouait un rappeur en quête de succès, puis à la sortie du film, le rappeur sort son premier album Fenice en 2016 puis s'en sont suivies de nombreuses collaborations italiennes qui l'ont vite permis de graver les échelons du rap italien. On vous laisse découvrir le clip.

Leto x Coyote Jo Bastard x Sfera Ebbasta

Place à la nouvelle génération avec Coyote Jo Bastard en featuring avec Leto et Sfera Ebbasta. Bon, inutile de présenter Leto, le rappeur aux multiples gratifications et hits en France, présentons plutôt Coyote Jo Bastard : c'est un jeune rappeur français, qui s'est fait connaître d'un plus grand public en 2020, grâce à son projet Only Fans.

Il sort donc en 2016 le morceau Daddy avec Sfera Ebbasta et Leto, un gros clip, et plus de deux millions de vues.

Et ce ne sera pas la seule collab' avec l'italien car il sortira un remix de son morceau Hoodboy en 2020, avec Sfera également, qui est super cool aussi. On vous laisse le découvrir.

Sfera Ebbasta et le Duc

Gros moment pour Sfera Ebbasta, lui qui a collaboré avec de nombreux rappeurs français, on n'imagine pas l'honneur que ça a du être de feater avec un des plus gros rappeurs de l'histoire du rap fr, B2O. Le morceau dur 3m30n est sorti hier, on espère que l'accueil sera bon pour leur collaboration.

Et pourquoi pas un projet commun entre Sfera et un rappeur français ?