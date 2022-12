Les meilleurs films et séries à binger entre les fêtes

Les vacances et les longs trajets approchent, alors Mouv' prend un moment pour recenser les dernières sorties films et séries, disponibles pendant les fêtes et à streamer sur les plateformes. Évidemment, il y en a pour tous les goûts :

Sur Netflix

Pinocchio (5 décembre)

On redécouvre le conte de Carlo Collodi, mais à la sauce du réalisateur Guillermo del Toro, primé aux Oscars. Entièrement réalisé en stop-motion et de manière assez impressionnante, le film suit les aventures de Pinocchio : une la fameuse marionnette en bois devenue créature vivante et cherchant sa place dans le monde. Surprenant.

Ne décrochez pas (14 décembre)

Ne décrochez pas est une série documentaire qui retrace l'histoire vraie (et glauque) d'une enquête sur un canular téléphonique qui incitait les responsables à fouiller les employés de fast-foods à travers les États-Unis. En se faisant passer pour un officier de police, un homme appelle ainsi les gérants de commerces et les pousse à fouiller les employées, et dans certains cas, les agresser sexuellement...

The Recruit (16 décembre)

Le thriller d'action porté par Noah Centineo The Recruit cartonne depuis sa sortie vendredi et se hisse déjà à la deuxième place du Top France. La série retrace l'histoire d'un avocat de la CIA qui se retrouve mêlé à une affaire de politique internationale : c'est un must watch.

Alice in Borderland - Saison 2 (22 décembre)

Ce thriller survival japonais sorti en 2020 a déjà connu un large succès. La saison 2 sort très bientôt sur Netflix et on en saura enfin un peu plus sur les énigmes de Bordeland en suivant Arisu et Usagi dans ce Tokyo désert façon Hunger Games.

Glass Onion : Une Histoire À Couteaux Tirés (23 décembre)

Un film à la sauce Hercule Poirot avec un casting géant : Daniel Craig, Kate Hudson, Kathryn Hahn, Edward Norton, Janelle Monaé ou encore Ethan Hawke. Un trip en Grèce et un mystérieux milliardaire sont les ingrédients de cette production Netflix, très bientôt disponible...

The Witcher : L’héritage du Sang (25 décembre)

Avant de sortir la troisième saison de The Witcher, Netflix nous offre un spinoff de 4 épisodes, qui plonge aux origines, 1200 ans avant la saga avec Henry Cavill. Ça promet.

White Noise (30 décembre)

On retrouve l'incroyable Adam Driver (Marriage Story) sur Netflix ! Cette fois-ci, il incarne un professeur d'université dont la vie de banlieusard est bouleversé à la suite d'une fuite chimique ayant provoqué une catastrophe toxique. Le nuage noir et nocif qui plane sur la région oblige la famille Gladney à évacuer. C'est signé par le cinéaste oscarisé Noah Bumbach, avec Greta Gerwig et compagnie. Au top.

Disney +

The Patient (14 décembre)

Steve Carell n'est plus Michael Scott... Il est psychologue désormais, dans cette série Disney + angoissante où l'on découvre la relation entre un patient assez étrange et son psychologue. Moins drôle que The Office certainement... mais tout aussi passionnant.

The Deep End (28 décembre)

LA série documentaire à ne pas rater. The Deep End, en quatre parties, plonge dans le monde de l'un des enseignants spirituels les plus controversés d'aujourd'hui, et de ses adeptes ultra dévoués. Filmé pendant trois ans et avec un accès sans précédent, ce documentaire est une vraie douche à l'eau froide sur la réalité des "sectes".

Amazon Prime

Fc Barcelona : A New Era (28 Décembre)

Cette série fait suite aux épreuves qu'a traversé le FC Barcelone ces 24 derniers mois : la perte de Lionel Messi face à son rival, le Paris Saint-Germain, les problèmes financiers au cours des deux dernières années... Bref, on découvre les backstages du géant du foot. Et c'est comme si on y était.

Canal +

Rogue Heroes (1er décembre)

Au casting de cette série british : Connor Swindells, Jack O'Connell, Alfie Allen. Ils incarnent les soldats dans le camp de Jalo. Le créateur de Peaky Blinders nous offre 6 épisodes sur la formation des célèbres Special Air Services (les forces spéciales britanniques) pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça plaira à coup sûr.