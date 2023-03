Les meilleurs moments des Oscars 2023

Contrairement à l'année dernière avec notamment la fameuse claque de Will Smith, les Oscars 2023 ont été réussis. Avec plusieurs avancées notables qui sont venues dépoussiérer la cérémonie pour le mieux, de nombreux films ont reçu les prestigieuses statuettes dorées. Si vous avez raté la cérémonie, on a sélectionné les meilleurs moments :

Rihanna sur scène

Rihanna à la Cérémonie des Oscars 2023 © Getty - ABC

Rihanna était de retour sur scène en interprétant “Lift Me Up” de “Black Panther: Wakanda Forever”, en hommage à Chadwick Boseman.

Michelle Yeoh

Michelle Yeoh à la Cérémonie des Oscars 2023 © Getty - ABC

Michelle Yeoh marque l’histoire en devenant la première actrice d’origine asiatique récompensée de l’Oscar de la “meilleure actrice”. En 95 ans, cela n’était jamais arrivé.

Lady Gaga et le photographe

Lady Gaga et le photographe à la Cérémonie des Oscars 2023

Lady Gaga n’a pas hésité à aider le photographe qui s’est ramassé derrière elle sur le tapis rouge et ce, malgré la longueur de sa robe.

Record d'Oscars

Le casting d'"Everything Everywhere All At Once" à la Cérémonie des Oscars 2023 © Getty - Jeff Kravitz

Avec ses sept Oscars, le film de Daniel Kwan et Daniel Scheinert “Everything Everywhere All At Once” devient le film le plus primé au monde avec 349 distinctions reçues (selon IMDB).

La blague de Jimmy Kimmel

Malala Yousafzai à la Cérémonie des Oscars 2023 © Getty - Jeff Kravitz

L’hôte de la cérémonie Jimmy Kimmel a fait un “badbuzz” sur les réseaux sociaux après avoir fait une blague sur la pop culture à l’activiste Malala. Sa réponse : “Je ne parle que de la paix”.

Les retrouvailles

Harrison Ford et Ke Huy Quan à la cérémonie des Oscars 2023 © Getty - ABC

40 ans après la sortie du film “Indiana Jones et le Temple Maudit”, Harrison Ford a annoncé la victoire de son ancien partenaire à l’écran Ke Huy Quan pour “Everything Everywhere All at Once”.