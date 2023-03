Les moments les plus drôles du génie Pierre Niney

Avec la sortie récente de la dernière partie de la saison 3 de "LOL ! Qui rit sort" sur Amazon Prime, Pierre Niney s'est fait remarquer pour ses nombreuses blagues. Certain découvraient seulement là que Pierre Niney est vraiment drôle. Pour démontrer qu'il l'a toujours été, on a sélectionné ses meilleurs moments comiques :

La Flamme ( 2020 )

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pierre Niney a brillé pour sa performance dans "La Flamme" et "Le Flambeau" ces dernières années. Dans les deux saisons, on a pu découvrir son incroyable duo avec Jonathan Cohen dans les rôles de Marc et du Docteur Juiphe.

Son freestyle pour Casting's (2015)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pour Canal +, Pierre Niney offrait des conseils de rap à Marion Cotillard et a lâché son meilleur freestyle à la suite de Nekfeu et Orelsan.

Five (2016)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Dans le film "Five" pour Netflix, Pierre Niney donnait la réplique à François Civil. Le talent comique de Pierre se révélait alors enfin au grand jour.

Sa vidéo avec Mcfly et Carlito (2021)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pierre Niney n'a pas hésité à répondre présent lorsqu'il s'agissait de participer à la vidéo "On appelle des gens au hasard" de Mcfly et Carlito. La fameuse vidéo qui a vu débuter le concept de "Feuille Man".

Ses updates sur Feuille Man (2022)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Dans l'émission "Pop Corn" sur Twitch, Pierre Niney se confiait sur le rôle de Feuille Man et commençait à teaser l'écriture du film. Un héro qui se transforme en feuille, un rôle qui colle à la peau de l'acteur.

Dans le clip d'Angèle "Balance ton quoi" (2019)

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour représenter un homme qui ne comprend rien au consentement, Angèle a fait appel à Pierre Niney dans son clip "Balance ton quoi". La preuve que Niney n'a pas peur de faire des projets comiques qui sortent de sa zone de confort.

LOL : Qui rit sort ! (2023)

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

L'émission "LOL : Qui rit sort !" touche à sa fin et Pierre Niney a surement sorti la meilleure séquence des trois saisons réunies. C'est en totale improvisation que l'on découvrait Pierre dans le rôle de Thomas Pesquet qui avait oublié ses clefs.