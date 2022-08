Les plus grosses démonstrations de soutien des fans de rap (parfois c'est trop)

Avec le succès viennent beaucoup de fans, et qui dit fans dit certains pétages de plomb, ou abus en tout genre. Et parfois, on a le droit à des pépites !

C'est lors de rencontres ou de concerts, que les artistes font face aux soldats les plus fidèles et parfois les plus fous..

Drake

Comment parler de fans extrêmes sans mentionner Drake, et ce tatouage qu'une femme a fait sur son front.. Drake avait d'ailleurs commenté en disant que le tatoueur ayant accepté une telle chose était vraiment un **** pour avoir laissé faire la chose..

Nicki Minaj

C'est au tour de Nicki Minaj qui cette fois-ci a été "honorée" par son ex Safaree, qui s'était tatoué sur l'avant-bras le visage de Nicki.. Un peu trop ? Probablement mais ça n'avait pas manqué de déplaire à la rappeuse de Yikes qui lui avait fait un gros shout-out à son copain de l'époque.

Mais Safaree est revenu à la raison, et a recouvert le tatouage de roses :

Kanye West

Voici un autre exemple d'un fan, un vrai. Lui s'est fait tatouer le visage du rappeur et c'est plutôt réaliste bien qu'un peu excessif. A noter la mention "I'm awesome" juste en dessous du visage, qui n'est pas sans rappeler l'égo du rappeur de Chicago.

Lil Wayne

Ce cas est assez particulier car le fan en question, c'est Drake lui-même. Il s'est fait tatouer le visage de Lil Wayne à l'arrière du bras. Drake avait prévenu, il adore de nombreuses personnalités dans la musique et ne s'est jamais retenu de montrer son amour en se tatouant. Par exemple, il s'est également fait tatouer la chanteuse Sade. Et c'est presque sans surprise qu'il ait tatoué le visage de son mentor de Young Money, Lil Wayne.

Snoop Dogg

Snoop Dogg a plus de 20 ans de carrière, il est donc presque logique qu'il ait droit à son lot de tatouages à son effigie. Ils sont tellement nombreux et certains sont plus ou moins réussis d'ailleurs. On a sélectionné l'un de ceux qui était plutôt réussi.

Alors est-ce que ces preuves d'amour de fans sont trop excessives, ou est ce que les tatouages sont faits pour ça. On laisse trancher les principaux concernés mais en attendant on précise qu'un simple ajout en playlist, ou une visite en concert pour son artiste préféré est déjà un bon début.