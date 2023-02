Les rappeurs en guest au cinéma : bonne ou mauvaise idée ?

Astérix et l'empire des guests

Malgré une critique assassine, le nouveau long-métrage Astérix est un carton plein en salles, réalisant des scores franchement solides pour un film français à l’époque des plateformes de streaming et des tickets d’entrée à 15 euros. La formule des aventures gauloises en Chine n’a rien de révolutionnaire, mais elle est toujours aussi efficace : deux stars pour jouer César et Cléopâtre, un dosage équilibré entre humour et action, et surtout, énormément de guests. Les très nombreux rôles mineurs ont pour but d’éveiller la curiosité des spectateurs, en particulier les jeunes générations, d’où la présence de rappeurs, youtubeurs, ou footballeurs.

Pour ces non-acteurs, tout est bon à prendre : le cachet, évidemment, mais aussi une petite expérience de tournage qui fait toujours plaisir, en plus de la visibilité offerte par un film aux millions de spectateurs. C’est également une porte d’entrée potentielle vers des rôles plus consistants. En passant une tête à l’écran, les guests mettent aussi un pied dans un monde plus vaste, rencontrant des réalisateurs, producteurs et directeurs de casting. L’occasion pour certains de se créer des opportunités en rêvant d’une véritable carrière d’acteur.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Dans Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, on croise entre autres Orelsan, le duo Big Flo et Oli, et Angèle (ok c’est pas une rappeuse, mais elle prend des parts du marché dans la catégorie imaginaire qu’on appelle pop urbaine, donc ça compte). Si la carrière cinématographique des deux toulousains ne se limite pour l’instant qu’à des caméos dans des chefs d’oeuvre de la comédie (Alad’2, Astérix), la jeune belge a eu droit à des expériences un brin plus significatives, notamment en tant que doubleuse (Toy Story 4, Space Jam 2). C’est surtout Orelsan qui tire son épingle du jeu en tant que véritable acteur, puisqu’il a déjà incarné des rôles plus importants et convaincu à l’écran : premier rôle de Comment c’est loin, tournages avec Quentin Dupieux et Danielle Arbid, doublages (One Punch Man, Mutafukaz), en plus de nombreuses apparitions dans des séries ou programmes courts (Bloqués, Serge le Mytho, La Flamme).

Ça peut mener loin… Ou pas.

Rares sont les rappeurs à avoir su transformer l’essai de manière définitive. Joeystarr est l’exemple le plus évident, tant son parcours est riche sur les planches et devant la caméra, allant jusqu’à chercher des nominations (Césars) et des prix (Patrick Dewaere). Fianso pourrait également réussir une carrière d’acteur solide, après des débuts convaincants au théâtre, à la télévision, au cinéma et sur Netflix. Parmi les rappeurs reconvertis avec succès, on peut également citer Doudou Masta, Sam’s, ou même Stomy Bugsy, qui reste actif sur les planches ou face-caméra.

Le cas de Joeystarr prouve que démarrer par des caméos permet de se familiariser progressivement avec le monde du cinéma, et de prendre goût aux plateaux de tournage. Si l’on met de côté son apparition dans la série Le Lyonnais en 1990, la première apparition de Joey en tant que guest date de La Tour Montparnasse Infernale (Eric et Ramzy) en 2000. Il n’est alors présent que le temps d’une vanne qui joue sur son image publique, une partition qu’il va rejouer à de nombreuses reprises au cours des années suivantes : Lucifer dans la série H, un policier dans le film Nos amis les flics, un essayeur de gourdins ( “un rôle de composition”, selon Thierry Ardisson ) dans RRRrrrr, etc.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Petit à petit, on s’habitue à rencontrer son visage sur grand écran, et des rôles plus sérieux s’offrent à lui. Deux saisons de Mafiosa, Polisse, L’amour dure trois ans… Progressivement, il a droit à des compositions plus dramatiques, à des personnages moins caricaturaux, et à un jeu beaucoup plus nuancé.

Démarrer une carrière cinématographique en jouant une caricature d’un cliché de soi-même peut donc mener très loin, à condition de saisir les bonnes opportunités au bon moment, de faire les bonnes rencontres, et de pouvoir mobiliser du temps pour travailler, apprendre des textes, et tourner. Rien ne permet d’affirmer aujourd’hui que BigFlo et Oli n’ont aucune chance de faire la même carrière au cinéma que Joeystarr. S’ils y consacrent suffisamment d’énergie, et que les éléments jouent pour eux, leurs petits rôles dans Alad’2 et Astérix prendront peut-être du sens dans vingt ans : ils constitueront les premiers pas hésitants de futurs bons acteurs. Ou alors, ils resteront sans conséquence et tomberont rapidement dans l’oubli.

Guest : une activité à double-tranchant

Les rappeurs ayant accepté de jouer leur propre rôle ou d’effectuer une courte apparition dans une comédie sont extrêmement nombreux. La majorité d’entre eux l’ont fait sans trop se poser de questions ni espérer une quelconque ouverture. On pense par exemple à Kaaris dans Fastlife, La Fouine dans Aladin, à Oxmo Puccino dans Sheitan, ou encore Soprano dans Tout simplement noir. Si certains ont totalement accepté de laisser le cinéma aux véritables acteurs, et se contentent de passer une tête à l’écran sans aucune réelle prétention, nombreux sont ceux qui espèrent plus ou moins secrètement d’obtenir des rôles majeurs.

C’est par exemple le cas de MC Jean Gab1. Ses apparitions au cinéma dans les années 2000 lui ont permis d’aller faire de la promo sur différents plateaux de télévision, ce qui est toujours bon à prendre quand on est rappeur en parallèle et qu’on a besoin de médiatiser son personnage pour gagner des auditeurs. Malheureusement, les rôles plus consistants qui lui sont proposés ensuite n’exploitent que sur son image de braqueur ou de dur à cuire, alors que lui ne demandait qu’à s’en éloigner, et à jouer sur des registres différents.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Accepter une apparition en tant que guest dans une comédie est potentiellement une activité à double-tranchant pour les rappeurs. C’est l’occasion de mettre un pied dans le monde du cinéma, gagner en visibilité auprès d’autres générations de potentiels auditeurs, et se forger une petite expérience des plateaux. C’est aussi prendre le risque de s’enfermer dans une image caricaturale, et de refléter ou renforcer une image dont il sera peut-être difficile de se détacher ensuite. La majorité du temps, ces apparitions restent cependant très anecdotiques, et tout le monde les oublie très vite.