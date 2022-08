Les rappeurs qui font des reprises : une recette qui marche encore et toujours en 2022

D’Eminem qui reprend Dido dans Stan à Nas qui sample Sting dans son titre The Message, la reprise a toujours été présente dans le game jusqu’à même devenir une recette de succès. Ce phénomène était valable au début du rap, quand les artistes s’inspiraient d’autres courants, mais est toujours bien ancré et les rappeurs continuent de reprendre des classiques. Petit focus sur des titres récents qui ont cartonné en utilisant une reprise !

Gambi - "Petete"

Sorti il n’y a que quelques jours, le titre fait déjà beaucoup parler de lui. Numéro un du top 50 France sur Spotify, plus de deux millions de vues sur le clip YouTube en 3 jours, Petete de Gambi n’est pas passé inaperçu. Effectivement, il faut avouer que la voix et le flow du rappeur sont très singuliers et reconnaissables. Mais c’est aussi la prod qui fait la force de ce banger avec la reprise du morceau mondialement connu Calabria 2007 d’Enur et Natasja, remixé façon Jersey, courant très en vogue en ce moment. L’utilisation de l’air rend le titre extrêmement efficace au point de déjà se placer comme un des tubes de cet été !

Central Cee – "Doja"

Véritable déclaration d’amour à la chanteuse Doja Cat, et plus globalement aux femmes, Central Cee s’est encore une fois fait remarquer dans son dernier titre, Doja, dévoilé il y a plus d’une semaine. Il faut dire que sa phrase d’entrée a su en faire rire plus d’un :

"How can I be homophobic? My bitch is gay" (Comment pourrais-je être homophobe, ma sal*pe est gay)

Avec plus de dix millions de vues sur le clip, qui est encore septième des tendances sur YouTube France, le morceau a été un véritable succès, et encore une fois, un sample a facilité la chose. Et ce sample nous provient du tube Let Me Blow Ya Mind d’Eve en featuring avec Gwen Stefani sorti en 2001.

Soolking – "Suavemente"

130 millions de vues en 5 mois, toujours numéro un du top music vidéo de YouTube, inutile de préciser que Soolking a une nouvelle fois tapé dans le mille avec son titre Suavemente. Un morceau qui a remis au goût du jour le classique du même nom datant de 1998. Le titre original a été chanté par l’artiste américain Elvis Crespo et est devenu l’hymne international de l’été sous les tropiques. Une reprise qui a eu son effet…

Landy – "En bas"

Landy nous a toujours habitué à des refrains mielleux et continue à le faire dans son dernier titre En bas où il reprend la mélodie du refrain Parce qu’on vient de loin de Corneille. Reste à voir si le titre va autant marcher et suivre les traces du morceau d’origine.

Jack Harlow – "First Class"

Jack Harlow a cassé internet le jour où il a partagé un extrait de son morceau First class. Un titre terriblement efficace, au refrain qui rappelle des souvenirs. Il faut dire que le sample de Glamorous de Fergie en featuring avec Ludacris sorti en 2007, a marqué au fer rouge les américains et fans de musique du monde entier. Le morceau de Jack Harlow cumule plus de 400 millions de streams sur Spotify, c’est dire le succès de cette reprise.