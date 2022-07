Les rappeurs, rappeuses avec qui on aimerait partir en vacances et à quel endroit

Fin juillet c'est déjà les vacances pour les plus chanceux, les autres attendront encore quelques semaines pour profiter du beau temps. L'occasion parfaite pour lister les rappeurs qu'on aimerait énormément côtoyer dans le cadre de vacances idylliques.

SCH :

Avec plus de 7 euros d’essence si possible, on ne refuse pas une escale dans les quartiers de Milano avec le S , vêtu de Versace. Et si le patron appelle pour reprendre le taff, vivons cachés, vivons gantés, faisons l'tour du monde entier "avant qu'une balle nous arrête."

PNL :

Cocktails fruités avec le petit parasol vers Kuta ou Ubud, bien loin des tours du 91. Grandes vacances avec les deux frères dans une ambiance que la famille, très différentes des voyages rincées avec mes darons.

Hamza :

Le planning est simple : complètement fade up à Vegas avec le Sauce God , perdre mucho dollars au casino, se consoler dans une suite de fou au Bellagio et "passer la night à compter son oseille pour rentrer", parce que moi j’ai plus rien.

Gradur :

C’est le spécialiste des vacances. Chaque année il enchaine les destinations et montre les coulisses de ses breaks sur son Snapchat. Alors s’il te plait Gradidur , laisse-moi rentrer dans la valise pour former le duo du jouuuuu… On retournerait aux Maldives pour mieux lever la roue de vélos pétas ! C’est les trucs de choses, tu connais.

Aya Nakamura :

Certes c'est pas une rappeuse, mais on veut absolument partir avec elle. Eloignons-nous des pookies dans le sas avec pour destination les Seychelles. La taille mannequin c’est sans forcer pour elle , pour nous c’est plus compliqué mais on espère qu’elle apprécie tout de même la dégaine. Si elle refuse, y’a R.

Naps :

Okay okay, on veut quitter la France avec Naps , fumer un p'tit pétou sur le Mont Fujiyama, et faire le tour de la Thaïlande en 500 Yamaha, bien évidemment sobre sur la bécane. Et si on vit vraiment notre best life, pourquoi pas même faire la petite frange ! Bref, c’est la kiffance quoi… ou la maxance, on sait plus.