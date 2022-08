L’univers cinématographique a toujours existé dans le rap. Que ce soit dans les références, dans la direction artistique ou même dans l’acting, les rappeurs ont très souvent un attrait particulier pour le 7ème art. Régulièrement on entend parler de films tels que Scarface, Menace to Society, Boyz n the Hood (avec notamment Ice Cube) ou encore Le Parrain. Mais qu’en est-il des séries ? Et surtout quelles sont les séries préférées de tes rappeurs préférés ? Promis, pas de spoil ! (ou presque)

Kaaris - Game Of Thrones

Série plus que culte, positionnée par beaucoup tout en haut du panier et notamment par le Dozo. Le rappeur du 2.7.0 place en seconde position The Wire, suivi de Vikings. Un trio de séries bien bagarre, bien sombre. Kaaris n’hésitera d’ailleurs pas à faire quelques références à la série :

Publicité

"Il faudra que je tienne le siège, repousser les Marcheurs blancs" - Réussite

Dont certaines toujours avec finesse et douceur :

"Tout se paye, même la chatte à Cersei" - Monsieur Météo

Et si vous n’avez jamais vu Game Of Thrones, on vous offre une deuxième chance de le faire !

"J'veux une deuxième chance comme Jon Snow" - Boyz N The Hood

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Dinos - The Wire

The Wire fait partie intégrante des plus grandes références dans le rap, principalement grâce à son réalisme dans lequel beaucoup de rappeurs arrivent à se projeter. C’est le cas de Dinos , qui explique pour Booska-P avoir été réellement touché par la série. À tel point qu’il confie :

"J'fais confiance à personne, j'ai vu The Wire 3 fois" - Dinos XNXX

Malheureusement, la punchline n’est plus vraiment d’actualité :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Soolking - One Piece

Oui ok, on l’avoue, c’est un peu tricher. Il n’y a pas besoin d’aller plus loin que son choix de nom de scène pour que comprendre que Soolking est un bousillé de One Piece. Effectivement, un des personnages de la série se transforme en star de la musique avec pour nom de scène « Soul King ». Personnage à qui Soolking fera quelques références :

"J'reviens de très très loin, tellement loin presque de chez les morts."

L’artiste ira jusqu’à appeler son premier album Fruit du démon et même donner sa théorie de la fin du manga (à 24:40) :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

JuL - La Casa de Papel

Ce n’est plus du tout un mystère. JuL a tellement donné pour la série espagnol ! Il a participé à la promotion de la saison 3 de la série en interprétant le personnage de "Marseille" dans un teaser, mais a aussi posé un couplet dans un remix officiel en featuring avec El Jhota, un artiste espagnol.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le rappeur marseillais a également, à de nombreuses reprises, fait des références à la série dans sa musique que ce soit le titre Tokyo en hommage au personnage interprété par Úrsula Corberó ou encore sur le morceau Professor en lien avec le personnage principal.

"J'suis le professor, j'ai un coup d'avance si tu te rappelles. Et arrête de faire la star sur PP, t'es pas belle. J’préfère Tokyo dans la Casa de Papel"

Bolémvn - Vikings

"Quand j'ai regardé Vikings, j'suis devenu fou !"

Série conseillée par son frère, Bolémvn avoue ne pas avoir été directement emballé par l'idée de regarder des épisodes sur les Vikings. Idée très vite effacée puisqu'il raconte avoir été très vite convaincu par les scènes de bagarres dès le premier épisode. (source Booska P).

"J'ai regardé, premier épisode ça se péta, j'ai dit "c'est une dinguerie", après j'ai continué"

Une série qui l'a véritablement marqué au point de fonder lui-même la théorie suivante :

"En fait, dans la vie c'est soit tu regardes Vikings, soit tu regardes Game Of Thrones. Tu peux pas kiffer les deux."

D'ailleurs, il en profitera pour tacler Game of Thrones en disant que la série est : "éclaté de fou malade". Peut-être aurons-nous bientôt le droit à un clash sur les séries entre Bolémvn et le Dozo ?