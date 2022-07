Les séries qu'on attend le plus à la rentrée

Encore 1 mois de vacances avant la rentrée officielle, le boulot, les dodos et bien évidemment les séries du soir. Une occasion pour nous de revenir sur les séries qui risquent de faire le plus de bruit au mois de septembre :

House of the Dragon (HBO et OCS en France) - 22 août

La série se déroulera environ 200 ans avant l'histoire que nous connaissons. Elle racontera l'histoire d'une guerre civile brutale entre les factions rivales de la dynastie Targaryen, à l'époque où elle était au sommet de sa puissance. Elle est basée sur le livre "Fire & Blood" de George R.R. Martin, et il semble qu'elle pourrait être l'une des séries de l'année.

Star Wars : Andor (Disney +) - 31 août

La série "Andor" explorera une nouvelle perspective de la galaxie "Star Wars", en se concentrant sur le voyage de Cassian Andor. La série racontera l'histoire de la rébellion naissante contre l'Empire et comment les gens et les planètes s'y sont impliqués. C'est une époque remplie de dangers, de tromperies et d'intrigues où Cassian va s'engager sur la voie qui est destinée à faire de lui un héros rebelle.

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir (Amazon Prime) - 2 septembre

Les Anneaux de Pouvoir prend place au Second Âge, lorsque Celebrimbor forge l'Anneau Unique de Sauron. Environ 2 000 ans avant les événements du reste de la saga du "Seigneur des Anneaux", Galadriel mène la charge contre les restes des acolytes du Seigneur des Ténèbres, en particulier son apprenti Sauron, qui est quelque part en liberté.

The Handmaid’s Tale : Saison 5 (HBO et OCS en France) - 14 septembre

Dans cette nouvelle saison, June devra faire face aux conséquences du meurtre du commandant Waterford tout en luttant pour redéfinir son identité et son but. Serena, veuve, tentera de se faire connaître à Toronto alors que l'influence de Gilead s'étend au Canada.

The Empress : Sissi (L'Impératrice) (Netflix) - 29 septembre

La série dépeindra la vie de Sisi à partir de son adolescence, lorsqu'elle rencontre pour la première fois l'empereur François-Joseph d'Autriche-Hongrie. Devrim Lingnau et Philip Froissant incarneront le couple impérial.

Entergalactic (Netflix) - 30 septembre

Netflix a fourni un bref synopsis de "Entergalactic", teasant que la série racontera une histoire d'amour et de créativité : "Scott 'Kid Cudi' Mescudi et Kenya Barris s'associent pour présenter Entergalactic, une histoire originale et animée sur un jeune artiste nommé Jabari, dont la voix est interprétée par Mescudi, qui tente de trouver un équilibre entre amour et succès".

Atlanta : Saison 4 (FX et OCS en France) - courant septembre

Donald Glover a révélé qu'"Atlanta" "fera une résurgence très importante, en ce qui concerne le lieu réel" dans la saison quatre, suggérant que la tournée européenne de Paper Boi sera terminée à la fin de la saison trois et que lui, Earn, Darius et Van rentreront ensuite aux États-Unis. Et si d'autres détails de l'intrigue de la quatrième saison ont été gardés secrets, Glover a déclaré à Variety en février que l'idée de la dernière saison était de "s'amuser davantage".

Décidément, il y aura du choix à la rentrée.