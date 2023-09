Les supporters, dernier rempart face au "football-business" ?

Les supporters de plusieurs équipes françaises (PSG, OL, OM) ont haussé le ton ces derniers mois avec les dirigeants de leur clubs respectifs. Au PSG, l'exaspération populaire a contribué à pousser vers la sortie Neymar et Messi. "Le CUP a estimé ne plus être écouté en haut lieu et qu’une action publique pourrait avoir un effet. Et dans les faits cette action a l’air d’avoir porté ses fruits. La stratégie sportive a complètement changé de direction. On peut se dire sans problème que les supporters ont joué leur rôle de contre-pouvoir" analyse pour Mouv', Frédéric Scarbonchi co-auteur du livre "Supporter: un an d'immersion dans les stades de football français". Les relations parfois tendues entre club et supporters s'expliquent notamment par le fonctionnement interconnecté dans le milieu du football. "Si on considère que le meilleur credo serait « les joueurs jouent, les entraîneurs entraînent, les dirigeants dirigent et les supporters supportent » on peut s’inquiéter" estime Frédéric Scarbonchi. Tout est lié.

"Les ultras peuvent être rapprochés aux syndicats dans une entreprise, avec une volonté d’œuvrer pour le bien commun." Frédéric Scarbonchi.

À Marseille, la situation est chaotique depuis la mi-septembre. L'influence jugée intempestive de Rachid Zeroual (figure des South Winners, l'un des principaux groupes de supporters de l'OM) est au centre de la crise qui a entraîné le départ précipité de l'entraîneur Marcelino et de son staff. Réputé pour son rôle de "faiseur de présidents" dans la cité phocéenne, il a été impliqué dans le départ de plusieurs anciens dirigeants marseillais comme l'ex-président Jacques-Henri Eyraud ou l'ex-coach Didier Deschamps (le dernier a avoir remporté un championnat de France avec l'OM en 2010). Un homme de plus en plus controversé. En effet, une pétition réclamant sa démission des South Winners a recueilli plus de 17 000 signatures en ligne . Une fronde qui met en lumière les tensions autour de son influence au sein du club depuis son coup de force contre l'actuel président Pablo Longoria, encore très populaire au sein de la communauté marseillaise. Un début de scission qui peut s'expliquer logiquement pour Frédéric Scarbonchi. "Il est important de reconnaître que les groupes de supporters ne sont pas des entités homogènes sans tête dirigeante. Ils sont composés d'individus aux opinions variées, et les actions individuelles répréhensibles peuvent avoir des répercussions négatives sur l'ensemble du groupe."

Publicité

De son côté, l'Olympique Lyonnais traverse actuellement l'une des crises sportives les plus importantes de son histoire récente (avant-dernier du championnat de Ligue 1 au bout de 6 journées sans la moindre victoire et 2 points au compteur). Les résultats décevants sur le terrain ont suscité une frustration monstrueuse parmi les supporters au vu de la qualité de l'effectif. C'est dans ce contexte-là que les ultras ont pris la parole face aux joueurs pour secouer les esprits et les inviter à se ressaisir après une énième défaite face au PSG à domicile (4-1 le 3 septembre dernier).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Vous êtes ceux qui portent le maillot de l'OL, vous n'avez pas le droit de le salir. Ce maillot on l'aime, on le respecte. On demande qu'une chose également : chanter vos noms. Les chanter avec amour." peut-on entendre des tribunes par la voix d'un seul homme qui résonne comme celle de plusieurs centaines d'autres supporters. Ce soir-là, une banderole à l'encontre de Laurent Blanc était sans équivoque "Laurent Blanc, si tu n’as plus les c****les de te battre, démissionne". Les Bad Gones ont finalement obtenu gain de cause avec le départ de Laurent Blanc (remplacé par Fabio Grosso, ancien joueur lyonnais). "À Lyon, je ne sais pas s’il y a volonté de prendre le pouvoir de la part des fans, mais plutôt de créer un électrochoc" détaille Frédéric Scarbonchi.

Les supporters contre la consommation de "fast-foot"

Le spectre du foot-business plane souvent au-dessus de l'intérêt purement sportif et les supporters semblent relégués au second plan. Pour autant, ils persistent à vouloir s'affirmer comme un contrepoids indéboulonnable. Au-delà des chants enflammés et des drapeaux colorés dans les tribunes, le rôle des supporters est beaucoup plus profond. "On le voit dans les actions communes, liées au prix des places ou encore aux horaires des matchs par exemple. Un groupe ultra a un fort pouvoir social, avec des actions, des maraudes, et un esprit de solidarité fort au sein du groupe." explique Frédéric Scarbonchi.

Plusieurs clubs ont adopté des modèles alternatifs visant à instaurer un équilibre et à accorder une place significative aux supporters. Frédéric Scarbonchi nous livre quelques exemples. En Bundesliga, certains clubs adoptent la règle du 50+1. Cela signifie concrètement qu'un investisseur privé ne peut détenir que 49 % du club, tandis que les 51 % restants appartiennent généralement aux fans qui cotisent. En d'autres termes, un investisseur ne peut pas avoir un contrôle absolu. Au Bayern Munich, par exemple, 300 000 fans sont membres de la structure et ont leur mot à dire dans les décisions majeures du club. Cette règle vise à prévenir les changements radicaux ou les dépenses inconsidérées. En France, des modèles différents existent aussi, à l'image de ce qui se fait au SC Bastia. Le club fonctionne comme une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC). Cela signifie que les supporters ont la possibilité de devenir actionnaires du club et ils sont représentés au conseil d'administration.

Dans un monde où le football est de plus en plus déshumanisé (calendrier effréné, maillots ou places hors de prix), les supporters apparaissent comme le dernier bastion d'un sport populaire en pleine mutation vers le fast-foot (un football de consommation rapide). La relation entre les supporters et les clubs restera complexe mêlant épisodiquement amour et haine. Cette implication est le témoignage d'un amour indéfectible, bénéfique comme excessif par moment. "Les supporters ont toujours eu volonté d'obtenir une forme de pouvoir dans les décisions et la stratégie développées par le club qu’ils supportent." conclut Frédéric Scarbonchi. Sans supporters, il n'y a pas de club. Sans club, il n'y a pas de supporters. Les deux seront éternellement liés pour le meilleur et pour le pire...