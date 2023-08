Les vidéos de Squeezie doublées en anglais : une volonté de percer à l'international ?

Le youtubeur n°1 en France semble envieux de nouveaux horizons. Maintenant qu'il a, plus ou moins, pop dans tous les feed francophones, Squeezie semble avoir un nouveau public a conquérir. Alors, à l'image de Mister Beast aux USA, dont les vidéos sont disponibles en une quinzaine de langues, Squeezie ne souhaite plus se contenter du français. Sa dernière vidéo avec Charles Leclerc et Pierre Gasly en est la preuve, puisqu'elle a également été traduite en anglais pour les spectateurs.

Effacer les frontières

Depuis peu, Youtube permet l'exploitation d'une vidéo avec plusieurs sources audios différentes au choix. Un bon moyen de cumuler les vues et de ne pas avoir à les séparer. Mister Beast avait d'ailleurs anticipé le mouvement avec la création de plusieurs comptes référencés par langues. Mais cette nouvelle fonctionnalité lui permet de rassembler son public sur une seule et même chaîne.

Et pour se faire dans les meilleures conditions, le créateur de contenu le plus populaire du monde a carrément créé sa propre équipe de tournage, entièrement focalisée sur ses vidéos. Alors, avec un tel dispositif, il faudra encore du temps à nos frenchies pour être en capacité de traduire dans plusieurs langues. Mais l'anglais seulement serait déjà un grand avancement pour aller chercher tout un public, pour lequel ils sont encore inconnus. D'ailleurs, le progrès fulgurant des intelligences artificielles pourrait aussi amener de grands changements, assez rapidement. Avec un simple programme informatique, traduire des vidéos de plusieurs dizaines de minutes pourrait devenir un jeu d'enfant.

En attendant, Squeezie montre le chemin à ses collègues créateurs de contenu, avec cette première vidéo entièrement doublée. Est-ce que c'est bon pour vous ? (Is it ok for you ?)