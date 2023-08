Les vinyles de Travis Scott vendus en promo à 5€... Ses fans sont ravis !

C'était certainement l'un des albums les plus attendus de cette année 2023. Et avec près de 500 000 ventes (497k exactement) en première semaine, UTOPIA a tenu toutes ses promesses. Fier de son dernier projet, Travis Scott l'a défendu sur scène, que ce soit en festival, ou lors de concerts uniques - comme récemment à Rome, où il a même provoqué un petit tremblement de terre !

Alors forcément, difficile d'avoir plus de hype que ça. Et pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, la hype ne fait pas le prix. Car ces dernières semaines, sur Reddit et Twitter, des codes promo tombent sans cesse, quasiment chaque jour, permettant de s'offrir un vinyle Utopia pour seulement 5€ balles. Autant dire qu'à ce prix, certains ont acheté toutes les versions possibles !

Mais si le prix, au premier abord, fait plaisir aux fans... On peut se demander pourquoi il est fixé aussi bas. La réponse la plus logique est de penser que Travis et toute sa petite équipe ont à coeur de faire gonfler les ventes du projet. Et franchement, avec une technique digne des meilleures promos de Dealabs, personne ne doute qu'ils vont réussir.