Leto et Guy2Bezbar freestylent.. dans un hélicoptère

Une expérience incroyable

Red Bull SoundClash débarque pour la première fois en France : lancée pour la première fois en 2006 aux Etats-Unis, l’expérience arrive le 05 octobre avec un événement organisé dans la salle du CENTQUATRE à Paris.

Pour cette première, Red Bull a choisi deux pointures parisiennes : Leto et Guy2Bezbar qui s'affronteront sur deux scènes séparées, face à face, accompagnés chacun d’un live band. Le show sera rythmé par une succession de quatre rounds artistiques imposés et le public décidera du gagnant à l’applaudimètre.

Pour tester leurs limites et les faire entrer dans l'univers de l'extrême de Red Bull, les deux rappeurs ont relevé le défi : freestyler dans des conditions de folie : en plein vol en hélicoptère. Et pour plus de sensations, Red Bull a confié la mission de pilote à une pointure de l'extrême l'autrichien Felix Baumgartner, parachutiste et sauteur extrême autrichien qui a battu plusieurs records du monde dont, le 14 octobre 2012, celui du saut le plus haut (38 969,4 m), devenant le premier à dépasser le mur du son en chute libre à Mach 1,25 (1 357,6 km/h).

Leur performance, à retrouver ci-dessus, a été commentée par Booskacolombien et diffusée sur la chaine Red Bull Binks où les internautes sont invités à commenter et départager les deux performances.

Mozart Capitaine Jackson et le Coco Jojo dans les airs

A bord d'un BO 105 C piloté par Felix Baumgartner, Mozart Capitaine Jackson a été le premier à se lancer dans les airs pour le freestyle Mozart Capitaine Jackson Episode 2. La musique dans les oreilles, Leto n'a pas l'air trop confiant mais s'en sort plutôt bien pour cette expérience sensationnelle. Arrivé sur terre, le rappeur a prévenu Guy2Bezbar sur la folie de cette expérience.

Le Coco Jojo, quant à lui a rappé un inédit : La Cay Cay. Très à l'aise, le parisien a débité sans s'arrêter malgré les loopings et la vitesse.

Ce qui est sûr, c'est que deux rappeurs ont validé l'expérience : "Franchement cette expérience-là, je mets 10,5 sur 10 frère. Dans l'hélico tu transpires, c'est pas la chaleur, c'est les sensations" a déclaré Leto et pour Guy2Bezbar "Cette expérience c'est tellement une dinguerie, ça m'a fatigué wesh. Je me suis découvert d'une autre manière"

