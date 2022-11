Leto & Guy2Bezbar - est-ce une bonne combinaison ?

Deux origini-stories similaires

C’est l'élément qui frappe le plus quand on compare les profils de Leto et Guy2Bezbar : en plus de venir de la même zone de Paris, ils ont tous les deux grandi dans la double-culture franco-congolaise. Leurs influences musicales se situent donc aussi bien du côté des grands noms du rap que des artistes de rumba, ce qui, d’un côté comme de l’autre, a forcément pesé en termes de production musicale.

Si Leto a gravi les échelons avant Guy2Bezbar, et qu’il a décroché des succès auxquels son compère ne peut pas encore prétendre, on remarque aussi de nombreuses similitudes dans leurs parcours respectifs. Tous deux ont rapidement été vus comme de futurs grands du rap français, et tous deux ont du charbonner de nombreuses années avant de pouvoir confirmer les espoirs placés en eux.

Rien de tel qu’une histoire commune pour constituer le socle d’un album en duo. L’initiative a plus de sens pour deux garçons qui se connaissaient avant la musique que dans le cas de rappeurs qui se sont rencontrés après avoir fait carrière.

Un ancrage géographique très fort dans le Nord de Paris

Difficile de faire plus attachés à leurs arrondissements que Leto et Guy2Bezbar. Le premier vient du 17ème, a longtemps été très proche du groupe XVBARBAR (soit XVII, donc 17, pour les retardataires), et fait partie de PSO Thug, qui tire son nom de la Porte de Saint-Ouen. On regrette presque que son label, Rec.118, soit implanté dans le 18ème, l’histoire aurait été trop belle.

Même chose pour Guy2Bezbar, qui porte tout simplement le nom de son quartier, peut-être le plus emblématique du 18ème arrondissement. Le rappeur multiplie les références à son quartier ou sa ville (Dix-huit, Prince de Paris), et a même joué pour LE club de Paris Nord, le Red Star.

On a donc affaire à deux des principaux représentants de la génération actuelle du rap nord-parisien, reprenant l’héritage de la Scred Connexion, de Flynt, Hugo TSR, et autres rappeurs au style bien différent du leur. Leto et Guy2Bezbar se situent dans le même décor, ont parcouru les mêmes rues, fréquenté les mêmes écoles, connu les mêmes patrouilles. Les bonnes conditions sont donc réunies pour réaliser un projet collaboratif cohérent, avec une couleur commune.

Deux artistes qui misent sur l'énergie

Qu’il s’agisse de Leto, né artistiquement avec la vague trap de 2013-2014, ou de Guy2Bezbar, un profil très éclectique, les deux rappeurs parisiens misent énormément sur l’énergie transmise par leur musique. Moins kickeurs qu’un Alpha Wann, moins bons chanteurs qu’un Zamdane, moins puissants qu’un Kalash Criminel, moins originaux qu’un Orelsan, tous deux compensent par des titres très dynamiques, avec une excellente gestion des gimmicks, des backs, des répétitions, et énormément de variations dans le flow et la rythmique.

Là encore, la combinaison Leto - Guy2Bezbar a du sens, d’autant qu’il s’agit de deux types d'énergie différentes. Très ouvert, capable de s’aventurer sur des sonorités légères, Guy2Bezbar apporte à Leto un nouveau panel de couleurs artistiques. Le rappeur de PSO Thug, de son côté, a moins tendance à miser sur des titres ensoleillés, et tire dans une direction très street. Si les deux rappeurs trouvent un équilibre entre leurs aspirations respectives, et que chacun parvient à faire sortir l’autre de sa zone de confort, l’album Jusqu’aux étoiles pourrait être une belle surprise.

Deux rappeurs qui s'épanouissent dans le partage

Avant de se lancer dans l’écriture et l’enregistrement d’un album en commun, il faut être certain d’être fait pour le travail en équipe. De ce côté, aucune inquiétude à avoir : Leto est progressivement devenu l’un des invités incontournables en featuring, enchaînant ces dernières années plus d’une centaine de featurings, y compris avec des noms importants (Maes, Gims, Booba, Ninho, etc). S’il n’a pas aligné autant de noms prestigieux (à l’exception de sa participation au Classico Organisé), Guy2Bezbar est lui aussi extrêmement actif en featuring, principalement avec des artistes de sa génération et de sa mouvance artistique.

On a donc affaire à deux rappeurs qui s’épanouissent dans le partage. Rien de plus logique, donc, que de croiser leurs énergies respectives, en espérant que les bonnes dynamiques qui se dégagent de leurs collaborations respectives rejaillissent ici avec encore plus de force.

Un Colors convaincant

C’est devenu une étape importante avant une publication d’album : le passage chez Colors permet de valider l’attente autour de la sortie, et d’offrir aux potentiels auditeurs une petite démonstration de force. De nombreux artistes ont profité de l’occasion pour marquer les esprits (Sch, Fianso, Freeze Corleone, Alpha Wann) et faire monter la pression. C’est également le cas pour Leto et Guy2Bezbar, franchement convaincants avec leur interprétation du titre Sosa.

Tout en passe-passe, ce morceau mise sur l’aspect performance, et met en exergue l’excellente entente entre les deux rappeurs, en évitant le piège du “chacun son couplet, chacun dans son coin”. Particulièrement à l’aise, ils ont surtout démontré en quelques minutes avoir compris l’intérêt d’un album commun : mélanger les énergies, échanger au maximum, créer une émulation positive. C’est précisément ce que l’on ressent à l’écoute de Sosa. Si le reste de l’album suit la même direction, et se pose la même ambition, on pourra parler de combinaison réussie.