Leto sortira un nouveau single ce vendredi

Présent sur de nombreux singles en featuring depuis la sortie de son dernier album, notamment sur le morceau 2step avec Ed Sheeran, Leto est prêt à revenir en solo avec un nouveau titre.

Près de la lune

Après avoir envoyé son album 17% en septembre 2021, Leto ne s'essouffle pas et est determiné à continuer de nous servir du lourd. Et pour cause, le rappeur du 17ème vient d'annoncer l'arrivée d'un tout nouveau single.

Alors qu'il dévoilait, en février dernier, la réédition de son dernier projet accompagné du clip du deuxième épisode de sa nouvelle série de freestyle Mozart Capitaine Jackson, Leto n'a visiblement pas finit de nous régaler. Avec ce retour bouillant, le rappeur de porte de Saint-Ouen anticipait déjà la suite qui semble imminente.

En effet, ce 21 juin, Leto a dévoilé un nouveau teaser sur ses réseaux sociaux, donnant rendez-vous à ses fans le 24 juin prochain pour la sortie de l'inédit Près de la lune, qui devrait également voir le jour au travers d'un visuel à 16h.

Accompagné d'un choeur, le captaine a d'ores et déjà réussi à hyper son public. Branchez-vous donc pour ce qui s'annonce être une nouvelle masterclass.