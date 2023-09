Ligue des Champions : enfin l'année du PSG ?

Pour sa deuxième chronique dans On n'est pas fatigué, la Fédération Française de la Lose est sûr d'une chose : cette année est la bonne pour ne pas se faire humilier en huitièmes de Ligue des Champions.

Mbappé en feuilleton de l'été

Partira ? Partira pas ? C'est la question qui a alimentée toutes les discussions parisiennes entre juin et août. Tout commence le 12 juin lorsque l'international français indique au PSG dans une lettre qu'il ne lèvera pas l'option de son contrat d'un an supplémentaire. Par conséquent, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du club de la capitale le 30 juin 2024, dans moins d'un an donc.

Paris lui impose alors un ultimatum : soit il part dès cet été, soit il prolonge. Mbappé restera crampé sur ses positions et sera mis à l'écart du groupe durant toute l'intersaison avec les autres "indésirables" du club : Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum ou encore Julian Draxler.

Tout ça pour, au final, être réintégré au groupe pro parisien, sans avoir prolongé, le 13 août. L'attaquant honorera son contrat jusqu'au bout, comme il l'a toujours clamé. Cependant, le joueur aurait promis de ne pas partir libre l'été prochain.

Paris dans le "groupe de la mort" en Ligue des Champions

Seulement deux semaines après la réintégration de Kylian arrive un nouveau caillou dans la chaussure parisienne : le tirage de la phase de poule de la Ligue des Champions. Et Paris va tirer le gros lot : le Borussia Dortmund, vice-champion d'Allemagne, l'AC Milan, demi-finaliste de la compétition l'an passé, et Newcastle, quatrième du dernier championnat d'Angleterre seront les adversaires du club de la capitale dans "la poule de la mort".

Pour la FFL, c'est l'année du PSG avec en ligne de mire... une élimination dès la phase de poule.