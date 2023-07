Lil Skuna : "malade ou non, il faut continuer à kiffer sa vie"

Depuis sa naissance, Lil Skuna, qui souhaite ne pas dévoiler son nom, souffre d’une maladie qui attaque ses muscles, la polymyosite. En fauteuil roulant depuis ses sept ans, le jeune homme de désormais 23 ans publie son quotidien sur les réseaux sociaux. Son profil est rempli de vidéos humoristiques, de trends TikTok ou encore de réponse aux questions de ses abonnés, un moyen de montrer qu’on peut ne pas être valide, et pour autant comme tout le monde.

Son aventure sur les réseaux remonte au confinement, où une amie lui propose de se lancer sur TikTok, et que « son style américain » plaira aux gens. Mais c’est surtout depuis que l’influenceur a publié une vidéo où il expliquait pourquoi il était en fauteuil roulant, le tout, avec le sourire et bienveillance, que le succès a commencé à monter. Cette acceptation de son handicap, couplée à sa bonne humeur, a été remarquée sur les réseaux, et aujourd’hui, son compte TikTok cumule plus de 766 000 abonnés, 66 000 sur Instagram.

Un slogan : ne jamais baisser les bras

Malgré un sourire constamment affiché sur son visage, ce jeune a enduré de nombreuses épreuves. Comme par exemple lorsque des médecins ont annoncé à sa famille que son espérance de vie ne dépasserait probablement pas les 21 ans. Le jeune homme explique que c’est sa sœur qui lui a appris la nouvelle lors de ses 19 ans, et avoue que le jour de son 21e anniversaire la panique s'est emparé de lui. « J’étais super stressé. Je ne savais pas comment ça allait prendre forme, mais heureusement, je suis encore là. C’est ce qui me pousse à continuer, et que peu importe qu’on soit malade ou non, il faut continuer à kiffer sa vie. »

Lil Skuna avoue que la réaction de son entourage après avoir appris qu’il était actif sur les réseaux, a été relativement hétérogène. Au début, ses parents le mettaient en garde quant à la pérennité d’une carrière sur les réseaux sociaux, mais maintenant le créateur explique avec émotion l’évolution de la vision de ses proches sur son cheminement sur internet. « L’histoire a complètement changé. Maintenant mon père ne peut pas avoir une discussion sans dire que je suis sur les réseaux, sans montrer aux gens ce que je fais, il est hyper fier. Ma famille m’a toujours soutenu. Ma sœur, qui m’accompagne, partout fait tout pour moi… S’entourer de sa famille c’est important. Quand elle te soutient, autant avancer avec. »

Ce jeune - plein d’ambition - souhaite devenir une icône du handicap, en travaillant particulièrement dans le domaine sportif en tant que chroniqueur pour parler notamment d’handisport. L’influenceur dénonce néanmoins le manque de représentation de personne en situation de handicap dans le monde du cinéma ou de la mode.