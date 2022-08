Lil Tjay : Le rappeur donne enfin des nouvelles après sa sortie de l'hôpital

Lil Jay est sur la voie de la guérison après avoir été victime d'une fusillade en juin dans le New Jersey. Le crooner du Bronx a subi une intervention chirurgicale d'urgence et aurait été inconscient par la suite. On ne sait pas combien de temps il faudra à Tjay pour se remettre de ses blessures, mais il semble que sa situation va en s'améliorant.

Il s'agit de la première apparition sur les réseaux du jeune rappeur de 21 ans depuis qu'il a été victime de plusieurs balles devant un restaurant à Edgewater le 22 juin. Selon le Bureau du procureur du comté de Bergen, un homme de 27 ans nommé Mohamed Konate a tenté de racketter TJay et ses deux amis, Antoine Boyd et Jeffrey Valdez. Le trio était assis dans une voiture près du centre commercial voisin.

Publicité

"C'est votre gars TJay, je voulais vous remercier pour l'amour, et le soutien (...), 7 balles c'était dur, beaucoup ne s'en remettent pas, mais je suis là pour une raison, j'ai de la nouvelle musique qui va sortir bientôt, on va en sortir plus fort que jamais"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Environ un mois après la fusillade, Konate a été arrêté et est aujourd'hui détenu à la prison de Rikers Island en attente de procès. Il aurait ouvert le feu sur Tjay, le touchant dans la cage thoracique et se blessant lors de la tentative de vol. Konate a été accusé de trois chefs d'accusations dont tentative de meurtre au premier degré. Deux autres suspects font face à une accusation de possession illégale d'arme au deuxième degré.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Tjay a reçu énormément d'amour et de soutien de la part de ses fans et de la communauté rap de manière générale, surtout que ce n'est malheureusement pas une situation rare de nos jours, beaucoup de fans ont perdu leur rappeur préféré cette dernière année, comme Young Dolph ou Pop Smoke.