Lil Uzi Vert balance un téléphone dans la foule et blesse quelqu’un

Alors qu'il réalisait un concert au festival Wireless, Lil Uzi Vert a envoyé un téléphone dans la foule qui a malencontreusement heurté une femme.

Le 1er juillet 2022, Lil Uzi Vert était la tête d'affiche du festival Wireless, situé au Royaume-Uni. Une soirée attendue par les fans de l'artiste, mais qui a malheureusement tourné au drame. Alors que le concert battait son plein, le rappeur de Pennsylvanie a vu plusieurs téléphones arriver sur la scène, comme on peut le voir de plus en plus pendant les concerts. Pris au dépourvu, Lil Uzi Vert a eu un geste maladroit, et a envoyé le téléphone dans la foule... blessant une femme au passage.

De la fête au drame

C'est ce dimanche 3 juillet que les faits ont été révélés : sur TikTok, une série de vidéos a été postée, montrant la séquence pendant laquelle Lil Uzi Vert lance le téléphone, alors qu'il performe Money Longer. Mais c'est une autre vidéo qui a retenu l'attention des fans de l'auteur de Eternal Atake : dans un autre extrait, on peut voir clairement une femme blessée à la tête, avec du sang sur ses cheveux. Elle dit alors que c'est le fameux téléphone qui l'a heurtée, avant qu'elle soit escortée hors de la foule par la sécurité.

Cependant, il semblerait que l'affaire ne prenne pas trop d'ampleur : dans une autre vidéo, la même femme prend la parole pour expliquer : "oui, il y a eu des dégâts, mais le gars a récupéré son téléphone et tout est sous contrôle". De son côté, Lil Uzi Vert a partagé un communiqué, qui statue que : "de nombreux fans ont lancé des téléphones sur la scène, certains ont touché (Lil Uzi Vert) par accident. Il a tenté comme il pouvait de les enlever de la scène, pour ne pas glisser et continuer sa performance : il n'a jamais volontairement visé quelqu'un".

On ne sait pas pour l'instant si la jeune femme compte aller plus loin dans ses démarches, ni la gravité de sa blessure.