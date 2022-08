Lil Uzi Vert : best-of de ses plus gros craquages

Lil Uzi Vert est un personnage insolite. De part son style vestimentaire, ses tatouages mais aussi son caractère hyperactif parfois presque fou. Ce trait l’a poussé à réaliser quelques délires dont on vous propose une petite liste :

Un diamant de 24 millions de dollars incrusté sur son visage

En janvier 2021, le rappeur de Philadelphie dévoilait payer depuis 2017 un diamant brut rose qu’il a tout bonnement eu l’idée de s’incruster sur son front. Ce diamant de presque 11 carats, a été acheté chez le célèbre bijoutier Elliot Eliantte au pris de 24 millions de dollars. Une somme astronomique qui a été remboursé sur 4 ans.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Mais ce diamant n'a pas fait long feu sur le font puisque quatre mois après Lil Uzi Vert semblait l'avoir déjà retiré .

Presque détenteur d’une planète

En contact avec l’ancienne compagne d’Elon Musk, Grimes, Lil Uzi Vert a entamé toutes les démarches nécessaires pour devenir l’heureux propriétaire… d’une planète. Tombé amoureux de la planète WASP-127B, Uzi était sur le point d’être le premier humain à posséder une planète. Quelques jours plus tard, une nouvelle a fait surface rendant la transaction légèrement plus complexe. Effectivement, selon un traité de l’Espace datant des 1967, il est impossible de s’approprier quoique ce soit venant de l’Espace. Une loi plus que logique, mais triste pour notre Lil Uzi Vert.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Blanchiment de la peau

À la manière de Michael Jackson, Lil Uzi Vert a dévoilé en février vouloir se blanchir la peau le mois du Black History Month. Bon… On a pas eu de nouvelles depuis, mais en tout cas le rappeur a admis vouloir le faire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Il s’est recouvert tout le torse et le dos de tatouages

Adepte des tatouages, le rappeur a décidé en juin de passer à l’étape supérieure en se faisant tatouer l’entièreté de son dos et son torse. Réalisés par Ganga, un artiste qui a notamment tatoué Drake ou encore Post Malone, son œuvre représente un mélange de références mythologiques et antiques.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Piercings sur les phalanges

Dernière folie en date, Lil Uzi s’est tout simplement percé les phalanges de sa main droite.