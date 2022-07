Lil Wayne : sa fille l'imite à merveille dans une vidéo TikTok virale

Reginae Crater est l'ainée des quatre enfants de Lil Wayne. Née en 1998, elle a toujours été très proche de son père et publie assez souvent des vidéos ou morceaux de lui ou de sa carrière, c'est clairement une fille à papa.

Cette fois-ci c'est sur TikTok qu'elle a décidé de représenter l'un des meilleurs rappeurs qu'est son père Lil Wayne en imitant à merveille et l'outfit, et la démarche, et l'attitude de Wayne. Cette vidéo est inspirée du clip Milli sorti en avril 2008 qui avait vraiment cartonné.

Publicité

Lil Wayne a marqué l'industrie du rap et c'est un des rappeurs les plus respectés du game, nombreux sont les artistes qui parlent de lui comme une source d'inspiration. Ce qui est compréhensible étant donné qu'il a commencé le rap a seulement 11 ans !