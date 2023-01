Limsa d'Aulnay nous explique le secret de son 4,9 sur Blablacar

"Moi j'me dis que j'peux pas être un bâtard. J'ai 4.9 sur BlaBlaCar." Dans le morceau J'me sens fou ce soir, Limsa avoue qu'il fait partie des meilleurs covoitureurs de France, avec une note presque parfaite. Mais comment ? Il nous a répondu lors d'une interview réalisée à l'occasion de son passage au Hyper Weekend Festival.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Faire bonne impression

Et franchement, c'est une belle arnaque ! Sa technique : être sympa les quinze premières minutes... et les quinze dernières. Le reste du temps, il dort. Et oui, passer ses vacances dans la villa High & Fines Herbes, ça fatigue. Mais au moins, la méthode est efficace.