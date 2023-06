Lola Brooke, Latto, Glorilla... Ces rappeuses prennent d'assaut le game aux États-Unis

Depuis sa naissance il y a cinquante ans, le rap compte de nombreuses femmes dans ses rangs, en coulisses ou sur le devant de la scène . Pourtant, il est aujourd'hui difficile de ne pas constater qu'elles sont encore sous-représentées dans le paysage médiatique et moins nombreuses sur la scène rap elle-même.

Parler des femmes qui font du rap en France conduit encore trop souvent aux sempiternels débats du type : "Quelle rappeuse peut prétendre être meilleure que Diam's ?" Peu à peu, la donne change et de nouveaux profils aux propositions musicales très variées creusent leur sillon et mobilisent des fanbases de plus en plus solides à l'image d'Eesah Yasuke, Mademoiselle Lou, Le Juiice, , Asinine ou encore Kay the Prodigy... pour ne citer qu'elles !

Publicité

Aux États-Unis, les rappeuses sont davantage intégrées à la fresque hip-hop. Les classiques de Missy Eliott et Nicki Minaj, en passant par Lauryn Hill ou Foxey Brown, ont nourri des générations d'auditeurs et d'auditrices et continuent d'influencer les artistes d'aujourd'hui.

Depuis la fin des années 2010, des artistes comme Cardi B ou Megan Thee Stallion ont fait renaître et ont véritablement démocratisé une musique aussi street que libidineuse, percutante et agressive, et qui joue avec les codes du genre pour ensuite les détourner à sa sauce.

L'explosion du réseaux social TikTok a également facilité l'émergence d'une pléiade de rappeuses depuis le début des années 2020, au gré des coups de buzz et des trends musicales. Certaines sont déjà très exposées (on évitera ici de parler d'Ice Spice et de Coi Leray, que vous connaissez sûrement déjà) mais d'autres commencent doucement à se faire une place de choix dans le rap jeu américain. Tour d'horizon.

Lola Brooke

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Avec Don't Play With It, Lola Brooke a cassé Internet. Un simple visionnage du clip suffit pour comprendre que tous les éléments étaient là : attitude et gestuelles énergiques, clip tourné dans les rues de Brooklyn façon Pop Smoke, flow incisif et grave... Pourtant, ce titre nerveux et sauvage n'a pas permis à Lola Brooke de connaître un succès immédiat et fulgurant. Il aura fallu un avant que le morceau, sorti en mai 2021, trouve son public et devienne viral sur Twitter, puis qu'il soit massivement repris sur TikTok.

Hypée par la bonne réception du titre, la rappeuse originaire du quartier de Bed Stuy en a même fait un remix aux côtés de Latto et Yung Miami. Celle que l'on surnomme "Big Gator" n'a pas encore sorti de véritable projet mais distille les singles tapageurs en attendant. Les prochains mouvements de Lola Brooke seront scrutés de près, si l'on se réfère à l'engouement autour d'elle. Le magazine américain Billboard l'a même nommée "Rookie du mois" en février dernier.

Latto

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Latto n'est pas tout à fait nouvelle dans le paysage musical. Elle a commencé à se faire connaître du public américain lors de sa participation à l'émission de téléréalité "The Rap Game", qu'elle a remporté. La jeune artiste s'était alors vue offrir la production d'un premier album mais avait décliné cette proposition car elle estimait que ça ne lui rapporterait pas suffisamment de d'argent. Peu de temps après, elle s'est lancé dans la musique en tant qu'indépendante.

Quelques années plus tard, Latto peut se targuer d'avoir signé une paire de gros morceaux et de feats prestigieux, notamment avec Gucci Mane, 21 Savage ou encore Kodak Black.

Cette année, elle a encore pris de l'envergure, notamment à l'international, grâce au remix de son morceau Put It On The Floor, sorti avec Cardi B.

Flo Milli

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Nicki Minaj et Cardi B ont eu un paquet d'enfants dans la musique et Flo Milli en fait définitivement partie. La jeune artiste originaire d'Alabama est devenue l'une des figures de proue de ce qu'elle appelle aujourd'hui le "pussy rap". Comprenez : une musique résolument axée autour de l'empowerment féminin, de la sororité et de l'attitude.

Flo Milli a commencé à rapper à l'âge de 11 ans mais c'est son titre Beef FloMix, sorti en octobre 2018, qui l'a véritablement fait percer et lui a permis de s'installer dans le paysage rap US. Et comme à l'accoutumée, TikTok n'est jamais bien loin...

Lakeyah

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Lakeyah a quitté son Milwaukee natal pour aller tenter sa chance dans le monde de la musique à Atlanta à l'âge de 18 ans. Une reprise du morceau First Day Out de JT (l'une des membres du duo City Girls) lui permet rapidement de se faire remarquer par le boss du label Quality Control. Si bien qu'en juillet 2020, la jeune rappeuse rejoint officiellement l'écurie, qui comprend notamment les très installés Lil Baby et Lil Yachty parmi ses artistes.

En 2021, le magazine XXL a d'ailleurs fait de Lakeyah l'une de ses "Freshman". Son plus gros titre à ce jour : une reprise d'un de ses morceaux en featuring avec les City Girls et sobrement intitulé Female Goat.

Sexxy Red

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"My coochie pink, my booty-hole brown"... Soyons clairs, la rédaction de Mouv' déconseille aux oreilles les plus chastes une écoute attentive des textes de Sexxy Red. La rappeuse originaire de St Louis dans le Missouri aborde la sexualité dans sa musique de façon crue et sans détours.

Celle qui s'est autoproclamée la "version féminine de Gucci Mane", et que l'on peut aussi rapprocher musicalement de Blueface ou de Young MA, propose un flow parlé posé sur des instrus sombres et orageuses. Son plus gros titre Pound Town a d'ailleurs été remixé avec Nicki Minaj en mai dernier.

Rubi Rose

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Avant de se lancer dans la musique, Rubi Rose a suivi des études de politique et a même entamé une carrière de mannequin. Sa première apparition marquante dans le milieu hip hop a d'ailleurs lieu en 2016, alors qu'elle apparaissait en tant que figurante dans le clip du désormais classique Bad and Boujee des Migos. Il faudra attendre 2019 pour qu'elle commence à faire du bruit sur le plan musical, avec le morceau Big Mouth qui lui vaudra de faire partie des XXL Freshman en 2021.

Celle qui est aussi connue pour son activité sur OnlyFans et ses relations avec des rappeurs tels que Playboi Carti ou Young Thug a sorti une première mixtape en 2020, For The Streets, mais doit ses plus gros succès à des singles comme Big Mouth ou I Like.

Glorilla

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Vous l'avez peut-être découverte dans les colonnes de Mouv' il y a quelques mois.. . Glorilla fait du rap depuis plusieurs années maintenant mais a véritablement percé en 2022 après avoir "changé de voix". Elle rappait auparavant avec une voix aigüe à la Nicki Minaj avant de modifier son flow pour adopter une voix plus rauque et agressive.

Comme d'habitude, Cardi B n'est jamais très loin et c'est sa participation au remix du morceau Tomorrow qui a permis à Glorilla d'entamer son ascension. Depuis, sa bonne humeur communicative, sa liberté de ton et d'expression et ses clips déjantés mettant en scène son crew de meufs en train de se faire kiffer semblent séduire un public de plus en plus large. Après la sortie de son premier EP Anyways, Life's Great en novembre dernier, la rappeuse de Memphis n'a pas cessé d'enchaîner les bangers, à l'image des récents Internet Trollz et Lick or Sum.

Bien sûr, cette liste est non-exhaustive et les noms de Kali, Bia ou encore des City Girls auraient pu être mentionnés. La profusion de nouvelles artistes dans le rap game aux États-Unis démontre en tout cas la grande vitalité la scène. D'autant plus que certaines de ces rappeuses proposent une musique calibrée pour une diffusion à grande échelle et qu'il ne s'agit pas d'une proposition de niche écoutée uniquement pas des connaisseuses. Elles sont d'ailleurs loin d'être écoutées exclusivement par des femmes. On espère connaître un jour le même fourmillement artistique en France, et la même ouverture d'esprit musicale du côté des auditeurs.