Lomepal annonce son troisième album : nos attentes pour ce nouveau projet

On l'attendait de pied ferme, et c'est enfin officiel : Lomepal est bel et bien de retour et a annoncé la sortie de son nouvel album en septembre.

Le projet, intitulé Mauvais Ordre, est prévu pour le 16 septembre prochain. Ce sera le troisième album d'Antoine Valentinelli, après Flip et Jeannine. Depuis la réédition de ce dernier, Amina, sortie en 2019, on n'avait eu que très peu de nouvelles du rappeur, outre une interview donnée à France Inter en 2021. Sur son Instagram, aucune photo pendant plusieurs années, et une simple phrase en bio : "absent jusqu'à nouvel album par ex". Mais cette longue pause est désormais finie : après la sortie de Tee et Auburn , et une tournée des Arènes françaises, Lomepal vient d'annoncer officiellement son retour pour la rentrée.

Un nouvel album très attendu

Un retour très attendu par les fans de l'artiste : après le succès des derniers travaux de Lomepal, la barre est mise très haute et les attentes de son public encore plus grandes. Si les deux singles déjà sortis nous laissent entrevoir un univers plus rock que dans ses précédents albums, le mystère reste entier quant à la nouvelle direction artistique de Lomepal. La tracklist de l'album ne présente aucun feats, même si une collab' surprise pourrait toujours être annoncée plus tard. On a fait le point sur ce qu'on pouvait espérer de ce nouveau projet plein de promesses.

Un retour aux sources

Malgré une évolution artistique remarquable, le Lomepal plus boom-bap des débuts nous manque un peu. On rêverait de retrouver le flow percutant de Ray Liotta, ponctué de références au skate, aux soirées et à un univers qui rappelle le rap des années 2000, quand Antoine traînait avec la bande de 1995.

Des egotrips percutants

Quoi de plus fort que les chansons égotrips de Lomepal ? Le parisien brille dans ce genre, et nous a déjà offert plusieurs pépites comme La Vérité, Ma Cousin ou encore Palpal. Des titres toujours emprunts d'une rage qui fait vibrer nos coeurs et nos oreilles, et nous ambiancent en soirée : aura-t-on droit à un nouveau 1000 degrés ?

Des influences rock pertinentes

Le jeune trentenaire n'a jamais caché être influencé par différents styles musicaux, et est un grand fan de monuments de la musique comme John Lennon (et les Beatles plus largement). Son style est influencé par le rap comme par la variété, et plus récemment, le rock. Mais on espère qu'Antoine saura gérer ces références avec classe, et ne s'arrêtera pas à quelques riff de guitares loopés.

Toujours plus d'introspection

C'est ce qui définit sans doute le plus l'artiste de Beau la Folie : ses chansons introspectives, jouant sur la sensibilité de l'humain derrière le rappeur et sur son histoire difficile. Si le parisien semble s'être épanoui pendant son absence, on croise tout de même les doigts pour avoir l'occasion de verser une petite larmichette sur des titres déchirants.

Un feat. de qualité

Aucune collaboration n'est annoncée pour Mauvais Ordre, mais on ne peut s'empêcher de rêver à un titre avec son pote Yassine Stein, ou encore - on peut toujours espérer - avec Nekfeu , qui a fait un retour récent. Un nouveau feat avec Laylow ne serait pas non plus de refus, tant le premier, Burning Man, était un banger. Ou alors, que le rappeur nous surprenne en travaillant avec un artiste à l'opposé de son style, comme il l'avait fait avec Katerine.

Du love, du love, et encore du love

Que serait Lomepal sans ses histoires de coeur ? Que ce soit des amourettes manquées, des ruptures difficiles ou des odes à l'amour, le rappeur brille quand il s'agit de parler de ses sentiments. Celui qui vit une idylle avec Souheila Yacoub pourrait bien nous réserver un son plus optimiste que Trop Beau, mais tout aussi chargé en émotions.

Reste à attendre (avec impatience, certes) la sortie de ce nouveau projet. Et connaissant le talent de Lomepal, on ne doute pas qu'on risque d'écouter Mauvais Ordre en boucle pour cette rentrée.