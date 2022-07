Lomepal confirme son retour avec "Auburn", un single rap bien rock

Après une longue absence, Lomepal confirme son retour avec la sortie d'un nouveau clip, Auburn.

Antoine est bel et bien de retour : après nous avoir offert Tee au début du mois, le rappeur de Flip et Jeannine nous met une nouvelle claque en balançant Auburn, un titre à l'ambiance rock et sauvage. De quoi régaler les fans de Lomepal, à qui l'artiste manquait depuis son dernier projet, Amina, sorti en 2019.

Le rappeur le plus rock du game

Cette pause a apparemment réussi à Lomepal, qui revient poussé par la même énergie qui nous avait séduits il y a quelques années. Avec Auburn, il affirme une nouvelle fois la direction qu'il a choisi de prendre : un style très personnel, entre rap et chanson, et, cette fois, un refrain bien rock porté par un gimmick très vintage : "This is the way". Le clip, centré non pas sur Antoine mais surtout sur des jeunes femmes prêtes à en découdre, ne déçoit pas non plus.

Que les fans des premiers projets du rappeur se rassurent : Lomepal n'a pas non plus perdu sa plume, et nous balance des punchlines bien tranchantes, à l'image de ces lignes : "trop joué près du feu maintenant j'ai les sourcils auburns / j'voulais juste m'amuser comme Cindy Lauper". Le parisien fait ici référence à la chanteuse, actrice et activiste LGBT new yorkaise, avant d'envoyer une petite pique bien sentie à Kanye West : "Maintenant t'es zinz comme le père de North" (on a souri). Avec un texte bourré de référence, des rimes satiriques et un flow nonchalant, l'ADN Lomepal est bien au rendez-vous.

Alors que l'artiste doit réaliser une tournée dans plusieurs arènes de France, on n'attend donc plus qu'une chose : l'annonce de la sortie d'un album, dont il avait parlé en septembre. Une chose est sûre, on suivra ça de près.