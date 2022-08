Lomepal : quelles sont les actualités du rappeur ?

Comme à son habitude, Lomepal se fait plutôt discret et laisse sa musique parler pour lui. Depuis la sortie de son dernier album Jeannine en 2018, réédité un peu moins d’un an après, le rappeur s’est éloigné de la scène rap. Hormis quelques apparitions dont sur le titre BURNING MAN de Laylow ou encore l’album High & Fines Herbes du duo Caballero & JeanJass, Lomepal n’a plus donné de nouvelles. Il n’aura suffit que d’un post Instragram en mai, annonçant une tournée estivale dans des théâtres antiques pour relancer la machine.

Une tournée complète et des clips

À la suite de l’annonce de sa tournée, Lomepal a dévoilé un nouveau titre, Tee, plus de 2 ans après sa dernière apparition musicale en solo. À l’image de sa carrière ces dernière années, le morceau a cartonné, dépassant les 4 millions de vues sur YouTube et plus de 8 millions de streams sur Spotify. Puis fin juin un deuxième track intitulé Auburn sortira.

Quelques jours plus tard, Lomepal commencera sa tournée d’été au théâtre antique de Vaison-la-romaine et enchainera avec 5 autres dates, la tournée se terminant le 30 juillet à Vienne. Toutes les dates seront complètes et Lomepal y jouera des morceaux inédits, donnant l’impression d’un prochain album bientôt prêt. D’ailleurs, le nom de cet hypothétique prochain album pourrait être Mauvais Ordre, nom du site créé par le rappeur pour promouvoir ses sorties et sa tournée.

"J'suis l'mauvais ordre en personne, j'me sens moi-même comme personne" - Tee

En attendant la suite, le rappeur donne ces derniers temps des avis Google à chaque date de sa tournée :