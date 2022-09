Lorenzo : bientôt la retraite.. Retour sur ses meilleurs délires

Dans un récent post Instagram, Lorenzo a annoncé que son prochain album marquera la fin de sa carrière de rappeur. Il dit "Dire que mon prochain album sera la dernier, et sortira avant la fin de l'année"

Retour sur ses moments les plus fous

Lorenzo est rappeur, et presque humoriste. Depuis son arrivée dans le game, on ne sait toujours pas qui est le vrai Lorenzo. Connu avec son fameux bob Pikachu et son timbre de voix atypique, il a très vite fait le tour des réseaux, retour sur ses moments les plus marquants.

Quand il a percé pour la première fois

Sa vidéo "Freestyle du Sale" sortie en 2016 vit choqué tout Internet avec son insolence et son gout de la provocation. La vidéo a dépassé aujourd'hui les 92 Millions de vues sur Youtube, autant dire que le phénomène avait intrigué toute la France.

Quand il avait offert des préservatifs personnalisés à ses fans

Pour la sortie de son album Sex In The City en 2019, Lorenzo avait décidé d'offrir des préservatifs personnalisés à tout les acheteurs des éditions Fnac de son album. Une opération communication complètement réussie et fidèle à l'univers du rappeur le plus cocasse du game.

Quand il avait prêté sa voix à l'application Waze

Lorenzo avait fait une collaboration totalement surprenante avec l'application GPS Waze en y prêtant sa voix. Tu pouvais donc conduire et entendre le rappeur te dire "Fait Belleck, y'a les keufs pas loin", ou encore “tu vas avoir le temps d’en rouler un petit, y’a des embouteillages”

Il avait fait écouter un son qui disait "S**** ma B***" à des sexagénaires

Fidèle à lui-même et à son personnage provoquant, Lorenzo avait décidé de pousser le bouchon encore plus loin en faisant écouter un morceau totalement vulgaire à des sexagénaires en micro-trottoir. La plupart avait été choqués, mais avaient ri du personnage et du morceau. Encore une phase folle du rappeur comédie.

Sa love story avec Shy'm

Suite à son titre "Beurette de Luxe" où Lorenzo avait été franchement vulgaire avec la chanteuse Shy'm, Lorenzo avait eu de la chance et la chanteuse avait décidé de répondre avec humour à ce morceau. Les deux ont même fini par jouer dans un même clip habillés en jeunes mariés et beaucoup avaient même spéculé sur la nature de leur relation. Encore un coup réussi pour Lorenzo.

Quand il a fait gagner un abonnement pour un site porno

Toujours dans l'univers sexuel/vulgaire/osé/caricatural, ça dépend comment on voit les choses, Lorenzo avait tapé fort dans une vidéo Youtube où il avait promis à ses abonnés de faire gagner un abonnement sur un site pornographique très connu. C'était à l'occasion de la promo de son album Sex In The City, gros coup marketing et encore un coup de folie de Lorenzo.

Quand il avait fait une fortune avec la vente de carte Pokemon

Il avait fait une vidéo Youtube à l'occasion annonçant qu'il mettait en vente ses cartes Pokemon sur Ebay, et il s'avère qu'il a même fait une fortune. Au final, malgré son côté super caricatural, Lorenzo est vif en affaires.

Son nouvel album promet d'être plein de surprises, on s'attend à des coup de communication extraordinaires..