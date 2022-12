Lorenzo : et maintenant ?

C’est fini pour Lorenzo . Une demi-douzaine d’années après son premier projet solo (Empereur du sale, 2016), le rappeur a tiré ce vendredi 2 décembre son ultime cartouche, très humblement intitulée Légende Vivante. Populaire mais clivant, le personnage a autant convaincu ses fans que repoussé ses détracteurs. Si les critiques au sujet de sa musique s’entendent et se débattent, il est en revanche difficile voire impossible de nier son génie marketing .

Depuis six ans, Lorenzo s’emploi en effet à donner un coup de fouet aux habituelles stratégies de communication des rappeurs, avec de la réussite, puisque chacun de ses albums a été un carton. Pour la sortie de Légende Vivante, l’autoproclamé Empereur du sale a encore une fois mis les petits plats dans les grands, avec par exemple 100 éditions physiques différentes du même album, ou des morceaux divisés en plusieurs parties de 31 secondes pour agréger un maximum de streams … Cette idée a priori ingénieuse s’est tout de même heurtée à la politique des plateformes, qui ont retiré le projet rapidement .

Malgré cette retraite musicale annoncée, et même s’il ne faut jamais croire un rappeur qui annonce la fin de sa carrière, le personnage de Lorenzo ne disparaîtra pas définitivement -du moins, pas dans l’immédiat. Dans une vidéo publiée pour expliquer ses motivations, il a même été très clair au sujet de la suite des évènements : « ça veut pas dire que quand l’album va sortir, je vais disparaître je sais pas où. Il me reste encore plein de concerts. Il y a la tournée qui arrive et je vais continuer à vous faire des petites vidéos, je suis pas un petit bâtard ».

Visiblement fier de son œuvre musicale (Dieu seul jugera), Lorenzo pourrait donc poursuivre l’aventure différemment. Youtubeur, champion de cartes Pokémon, réalisateur de pornos, directeur marketing : les possibilités sont presque aussi nombreuses que les éditions de Légende Vivante.

Youtubeur

C’est l’option la plus évidente : Lorenzo est un personnage extravagant, qui joue parfaitement avec les codes d’internet, des réseaux sociaux et de YouTube. Il a déjà publié de nombreuses vidéos sans lien direct avec le rap, on pense par exemple à Stickos Motorsport , dans laquelle il s’amuse à customiser et accidenter des voitures bonnes pour la casse, ou encore sa visite un peu particulière d’une maison hantée .

Le petit monde de YouTube est particulièrement lucratif, et prend de plus en plus d’ampleur médiatique, avec des évènements qui dépassent le simple cadre d’internet. Très à l’aise face à la caméra, et capable de mettre en scène des concepts aussi cons que divertissants, Lorenzo aurait clairement un avenir tout tracé dans le domaine. A mi-chemin entre Jackass (pour le trash) et Mister V (pour le maniement des parodies), il pourrait très bien devenir l’une des stars françaises de YouTube.

Directeur marketing

C’est une donnée sur laquelle on a beaucoup insisté : derrière l’univers fantasque de Lorenzo, de très nombreuses idées marketing ont permis au rappeur de devenir un poids lourd. Qu’il surfe à sa façon sur les challenges viraux (le bottle cap challenge réussi avec un joint), qu’il fructifie de potentielles animosités (Shy’m), ou qu’il joue sur le lien très direct avec ses auditeurs (en faisant gagner un abonnement à vie à un site porno, en offrant sa voix au GPS Waze), l’auteur de Rien à branler est parvenu à s’imposer comme l’un des artistes les plus innovants de sa génération sur le plan de la communication.

Si ses nombreuses initiatives collent parfaitement à son propre univers et n’auraient pas pu s’appliquer avec n’importe quel artiste (on n’imagine pas Nekfeu faire gagner un abonnement à du porno, ou PNL lâcher des “tourne à droite” sur Waze), on s’est tout de même rendu compte que Lorenzo et son équipe étaient de véritables réservoirs à idées. En montant une agence de communication, Lorenzo pourrait parfaitement vendre ses idées à d’autres artistes, et leur permettre de développer au mieux leur carrière.

Receleur de cartes Pokémon

S’il ne s’en était pas mis plein les poches avec le rap, Lorenzo aurait tranquillement pu s’enrichir grâce à son business de cartes Pokémon. Avec plus de 300.000 euros glanés l’an dernier avec sa revente de cartes rares , le rappeur a clairement montré qu’il avait l’étoffe d’un véritable commercial. Le commerce des cartes Pokémon est devenu une véritable petite industrie, avec des exemplaires vendus plusieurs millions d’euros (plus de 5 pour le record actuel, une carte Pikachu Illustrator achetée l’an dernier par l’influenceur américain Logan Paul).

Avec sa connaissance parfaite du pokédex et son expérience des combats de Pokémons, Lorenzo pourrait très bien décider de consacrer sa vie à la recherche de cartes rares en vue de les revendre. Avec un peu de patience et beaucoup de passion, il pourrait tranquillement générer de gros revenus, et créer un business tout à fait rentable.

Rappeur conscient

La présence de Jean Dujardin sur la tracklist de Légende Vivante a surpris tout le monde. On s’attendait à un titre exploitant les capacités comiques de l’acteur d'OSS 117, on a finalement eu droit à l’un des morceaux les plus introspectifs et touchants de la discographie de Lorenzo. Malgré une prod plutôt légère, le rappeur s’y livre au sujet de sa relation avec son père (“il trompait ma mère, la frappait”), dressant un portrait très dur de son géniteur (“Y avait beaucoup de haine ici mais moins quand il était plus là / Une main de fer, une gueule de bois, il était absent toutes les nuits”). Derrière le personnage fantasque, on découvre un gamin qui a grandi dans un environnement difficile, expliquant en partie ses excès actuels (“très peu d'jouets, juste du shit comme pâte à modeler / Landeau dans l'salon enfumé, l'alcool par terre, le sol qui colle / Fumeur passif depuis qu'j'suis né, dur de pas tomber dans la drogue”).

On aurait aimé entendre Lorenzo plus souvent sur ce type de registre très personnel, d’autant qu’il est capable d’écrire des textes tout à fait construits et cohérents et de tenir une thématique pendant trois couplets sans se perdre en chemin -ce qui est assez rare aujourd’hui pour être souligné. Après Lorenzo empereur autoproclamé du sale, à quand Lorenzo successeur d’Oxmo Puccino ?