Lorenzo réalise des chiffres exceptionnels... grâce à son perroquet Coco

Top 3 Spotify France et plus de 250 000 écoutes quotidiennes. Avec "Coco", Lorenzo réalise des chiffres hallucinants que l'on pouvait difficilement prévoir. Car ce n'est pas le titre le plus festif de l'album, ni le mieux rappé et encore moins le plus marrant.

RIP petit perroquet

Dans ce morceau, Lorenzo raconte l'histoire de son perroquet Coco, décédé parce qu'il "aimait trop... la cocaïne". TikTok s'est donc très vite approprié le son et en a fait une tendance. Comme d'habitude, ce n'est pas forcément le morceau auquel on s'attendait qui pète les scores sur l'application. Entre une collaboration avec Jean Dujardin, un remix de Cascada ou un feat avec Heuss l'Enfoiré... c'est bien un hommage à son perroquet qui est sorti du lot.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Chacun a sa théorie

Et forcément, le son n'est pas passé inaperçu. Sur les réseaux sociaux, tout le monde essaye de trouver le message caché derrière les paroles de "Coco". Certains y voient une métaphore qu'il ferait pour rendre hommage à un de ses amis décédé à cause d'une overdose. D'autres imaginent une comparaison entre le perroquet et un membre de la famille de Lorenzo.... Il y'en a même qui affirment que "coco" est le diminutif de Columbine (et dans ce cas, on ne comprend vraiment pas le message caché).

L'influence de TikTok

S'il y'a bien une chose à retenir de ce buzz inattendu, c'est l'impact de TikTok sur l'industrie musicale. La majorité des titres qui ont été en tendance sur l'application, font aussi partie des meilleures réussites en terme de chiffres sur les plateformes de streaming. Un lien incontestable qu'on ne peut pas attribuer à une simple coïncidence.

Avec "Coco", Lorenzo squatte donc le top du classement, aux côtés de "Die" de Gazo ou "Amber" de Zola avec plus de 250 000 écoutes quotidiennes. Un succès difficilement prévisible qui prouve, une fois de plus, que TikTok est bien plus qu'un simple passe-temps. L'application s'avère être un réel levier à prendre sérieusement en considération et particulièrement au sein du paysage musical actuel.

Pour son dernier album, Lorenzo aura réussi à marquer les esprits d'une bien belle manière...