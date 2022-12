Lorenzo : retour sur les masterclass d'une légende d'internet

Le breton de son vrai nom Jérémie Serrandour, a annoncé, le 26 octobre dernier, qu'il arrêtait sa carrière musicale par la sortie d'un album, Légende Vivante, ce vendredi 2 décembre. On y trouvera plusieurs camarades de feat de tous horizons comme Heuss l'enfoiré, son grand pote Rico ou encore Jean Dujardin. On apprend également que ce n'est pas une, ni cinq ni dix éditions de l'album mais bien 100 ! Cent covers différentes pour un ultime album.

On a voulu te rappeler quelques épisodes marquants de la vie de Lorenzo. Déjà, saluons le fin commercial qu'est l'Empereur du Sale. Il a, un jour, mis aux enchères 15 cartes rares Pokemon sur Ebay, et s'en est sorti avec un joli pactole de 300.000€. On revient aussi sur sa prétendue idylle avec Shy'm, avec qui il sort un clip : Nous deux. En tout cas, c'est un feat assez inattendu et réussi.

Que des dingueries

Il y a aussi l'abonnement de porno à vie qu'il a offert à un fan ou encore son show motorisé le" Stickos Motorsport ", dont le concept et d'éclater des voitures dans une décharge. Eh oui mamène, y a du lourd et c'est pas fini. Si tu as ton permis et que tu utilises le GPS Waze, tu as surement remarqué que l'application propose de te guider avec la voix de Lorenzo. C'est donc à base de Mamene , Chacal et autres Mon gars que Le Breton te dirige jusqu'a destination.

Dans toutes ces masterclass, on peut retenir que Lorenzo, le roi du sale, a bien bossé depuis sa première video de 2006. On a appris à voir débarquer cet OVNI partout et à l'apprécier. Avec ce nouvel et dernier album, le rappeur veut nous faire kiffer. Le premier son de Légende Vivante, La Kush en feat avec Tony Corrida. Alors savourons chaque petite seconde de ces prochaines semaines avec Lolo.