Loris : ses moments les plus drôles avec les rappeurs français

Loris Giuliano est allé au Sénégal, en Martinique, et plus récemment c'est en Tanzanie qu'il s'est rendu pour accompagner Naza au tournage de son clip 'Baby Lova'.

La bromance : Loris x Naza

La vidéo est hilarante et on voit déjà des extraits un peu partout sur les réseaux. Dans leur bio Instagram Naza et Loris ont même exprimé leur "amour l'un pour l'autre" en mettant leurs initiales respectives.

Dans le cadre de vidéos avec Betclic, Loris a invité de nombreux rappeurs à participer à l'émission. Et comme ce n'est pas la première fois qu'il passe du temps avec un rappeur français, il serait temps pour un retour sur les meilleurs moments de Loris avec le rap français :

Naza et Gradur

Accompagnés d'Alban Ivanov, les deux rappeurs vont réaliser des challenges tout au long de la vidéo, et c'est hilarant. Surtout Loris prend très cher avec son outfit : baskets + costume.

RK et Leto

Cette fois-ci c'est Ahmed Sylla qui fait partie de l'émission aux côtés de RK et Leto, et on est morts de rire dès la première seconde. Leto a l'air super mauvais joueur et on a même droit à un règlement de compte entre lui et Loris.

SCH

Dans cet épisode, Loris et SCH ont l'honneur de faire un sandwich kebab à 10 min de vidéo, et surtout, de faire un plein à 7 euros, un moment historique.

Heuss L'Enfoiré

Aux côtés de Soolking et Kendji Girac, Heuss est le meilleur aux devinettes selon Loris, "regardez bien ce qu'il fait à la voiture d'ailleurs".

PLK

Loris invite une voyante dans un van, ils boivent du thé et elle lit l'avenir du rappeur. Après qu'elle ait dit que PLK était un homme romantique, Loris à la belle idée de mettre un son du rappeur dans les enceintes, probablement pas le plus romantique.. on voit bien la tête de PLK totalement à l'aise.

Tiakola

Tiakola joue avec les mots comme dit Loris

Timal

Timal dessine un octogone à deviner, mais les adversaires Djimo et Roman ne valident pas le dessin.

Des moments vraiment golri qu'on a sélectionnés, mais évidemment il y en a plein d'autres à aller mater et aussi il y a les micro trottoirs (sans rappeurs) qui valent le détour.