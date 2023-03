Loris sort une vidéo sur les ex... et c'est une masterclass

Une chose est sûre : Loris Giuliano n'a rien perdu de son talent à dénicher les personnalités les plus folles de chaque ville. Après un premier tour de France avec les produits laitiers et une série de vidéos à l'étranger, il revient au bercail. Cette fois accompagné par l'application de rencontres : Happn. Dans ce nouveau micro-trottoir, tourné entre Paris et Bruxelles on redécouvre le style qui l'a rendu aussi iconique sur la plateforme. C'est drôle, gênant et surprenant.

Le roi des micro-trottoirs

Avec Pépino, il prouve encore une fois qu'il est inégalé dans son domaine : trouver les pépites les plus marrantes dans chaque ville. C'est à se demander quelle est sa méthode...

En dehors de ses vidéos maintenant connues de tous, Loris Giuliano anime aussi Le Bonnette Show : une libre-antenne sur Mouv', à écouter en live tous les mercredis soirs ou en podcast, sur l'application RadioFrance.