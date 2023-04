Lucile (ToomuchLucile) est venue témoigner du cyberharcèlement qu'elle subit

Son thread a été viral et dans la foulée, son harceleur a été interpellé. Depuis deux ans, Lucile est harcelée de menaces de viol et de menaces de mort par le même individu : Florian T. Après plusieurs plaintes et une première incarcération de 3 mois, Florian T était de retour en liberté. De nouveau contrainte de rester cloitrée chez elle et de subir les folies de son harceleur, Lucile a décidé d'agir. Elle s'est servie de sa notoriété sur les réseaux sociaux pour faire entendre sa voix. En quelques jours, son thread sur Twitter a été vu près de 20 millions de fois. Dans Rézo, elle est revenue sur cette affaire, ainsi que sur les solutions qu'elle aimerait voir être mises en place pour lutter contre le cyberharcèlement.

