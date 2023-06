M.Kassovitz : "C’est impossible qu’après ces images-là, un policier puisse s’en sortir"

L'émotion est encore vive ce vendredi 30 juin, trois jours après le meurtre du jeune Naël par un policier alors que ce dernier tentait de se soustraire à un contrôle routier. La maman de la victime a appelé à venir participer à une marche blanche à Nanterre, en l'honneur de son fils, ce jeudi. Celle-ci s'est déroulée sans accrocs majeurs, mais à la nuit tombée, des émeutes ont éclaté dans plusieurs banlieues parisiennes et d'autres grandes villes du pays.

"Rien n'a changé depuis 30 ans"

Notre journaliste Saïd Amdaa était présent à la marche blanche de Nanterre et en a profité pour tendre son micro au réalisateur et acteur Mathieu Kassovitz. L'auteur de La Haine, souvent considéré comme un lanceur d'alerte et un précurseur sur la thématique des violences policières, a exprimé son ressenti sur le tragique événement survenu ce mardi.

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, le cinéaste s’est livré plus en détails sur le sujet et a déploré que "rien n'ait changé depuis trente ans" et la sortie de son film aujourd'hui considéré comme un classique du cinéma français.