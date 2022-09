Mac Miller : 6 choses à savoir sur le génie de Pittsburgh

Jeune rappeur qui zonait sur les bancs de sa ville d'enfance, Pittsburgh, Malcolm McCormick baignait dans la musique depuis toujours. Quatre ans après son décès, on regrette cet artiste talentueux qui n'hésitait pas à se remettre en question musicalement et à s'exprimer, notamment au travers sa dépression, en gardant toujours les mots justes.

Il a toujours fait de la musique

Musicien 100% self-made, Mac Miller a commencé la musique à 6 ans et jouait de la guitare, du piano, de la basse et de la batterie. S'il s'est exprimé plus tard sur ces instruments là, il a commencé à 14 ans le rap comme moyen de s'émanciper dans sa vile natale, Pittsburgh. À 15 ans, il sortait déjà sa première mixtape But My Mackin' Ain't Easy sous le nom de Easy Mac.

Beaucoup de personnalités ont contribué à son succès

Toujours très entouré musicalement, il a commencé à trainer avec Wiz Khalifa dès son entrée dans le label Rostrum Records et a collaboré avec lui en 2011 sur le track Keep Floatin. Plus tard dans sa carrière, il a beaucoup collaboré avec des artistes avec qui il avait un vrai feeling musical tel que Anderson Paak , Kendrick Lamar ou encore Earl Sweatshirt. Parmi ces artistes, il a également aidé Chance The Rapper à décoller dans sa carrière en l'amenant en 1ère partie de sa tournée.

Il est un des premiers à s'être clasher avec Donald Trump

C'est dans son album Blue Side Park en 2011 qui sort le son Donald Trump, dans son refrain, il clash le milliardaire en utilisant comme métaphore le fait qu'il serait bientôt le meilleur rappeur. Menacé par Donald Trump pour avoir utilisé son nom, il a également beaucoup remis en cause, dans sa carrière, l'ancien président américain.

Sa téléréalité Most Dope Family

En 2013, Mac lance Most Dope Family, sa téléréalité sur MTV2. Pendant la préparation de son album Watching movies with the sound off, sa bande de pote l'accompagne dans sa nouvelle maison à Los Angeles. Au moment où il vit son ascension, il partage avec ses fans des moments off où il compose et se lance dans toutes sortes d'activités.

En guerre avec sa santé mentale

Dans beaucoup de ses albums et à travers ses morceaux, il se livre sur un combat qu'il vit depuis toujours, sa dépression. Dans le morceau Brand Name de sa mixtape Good A:M, il se confie sur sa peur de rejoindre le club des 27 à cause de sa consommation de drogue. S'il est décédé finalement à 26 ans, sa relation à la santé mentale et sa libre expression à ce sujet auront inspiré beaucoup de ses fans.

Son persona, Larry Fisherman

À travers de nombreux morceaux, Mac a utilisé le pseudonyme Larry Fisherman lorsqu'il prenait la casquette de producteur. Très sensible à la musique et à la composition, il a créé ce persona pour pouvoir produire ses morceaux de manière anonyme. Sous cette couverture, il a même carrément sorti un album de production musicale en 2013 et créé un compte Instagram dédié.

Après ses 13 mixtapes et 5 albums studio, Mac Miller a vraiment marqué les esprits à travers son approche de la musique. Si on regrette énormément son talent, on espère avoir encore la chance de découvrir de nouveaux morceaux posthumes qui nous replongeraient dans son univers.