Maëlle : "je ne suis toujours pas mieux considérée comme étudiante des DOM"

Les larmes ont séché, mais la colère est toujours là. Des millions d'internautes ont découvert, en octobre 2022, le visage de Maëlle, les yeux rougis de tristesse et d'incompréhension. "Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de réactions à ma vidéo. Je l'ai filmé après avoir découvert que j'allais encore moins toucher de bourses."

Aujourd'hui, la vie de Maëlle a quelque peu changé. Installée à Berlin pour ses études, elle est rentrée à Paris. Elle a demandé une année de césure pour commencer un stage dans l'audiovisuel. "C'est ce qui m'intéresse depuis que j'ai 10 ans. Cette vidéo, ça a été un tremplin !"

Publicité

Utiliser sa notoriété pour avancer

"Pour ma santé mentale, j'ai mis du temps à récupérer. J'ai commencé à redescendre mi-décembre. Je crois qu'au début, j'ai complètement dissocié et j'étais en mode machine. Mais ça m'a permis de rencontrer du monde, d'échanger avec des personnes à qui je n'aurais pas eu accès sinon, pour autant, je ne suis toujours pas mieux considérée comme étudiante des DOM vis-à-vis des bourses".

La vidéo a permis à Maëlle de fédérer une communauté autour d'elle. Des gens qui se sentaient dans la même situation, des personnes qu'elle a émues ou intéressées. "J'ai travaillé avec des associations. J'ai pu faire des concours pour faire gagner des courses. Je suis allée à un événement avec l'Afev, une association qui encourage le bénévolat des étudiants. Ça me permet maintenant de concilier engagement et réseaux sociaux."

À la suite de la vidéo, une cagnotte en ligne avait été créée pour l'aider financièrement. Elle a reçu l'argent et peut maintenant vivre sur cette réserve. Dans la foulée, Maëlle avait aussi créé une autre cagnotte, tous les fonds ont été reversés à trois associations étudiantes.

Si elle peut aujourd'hui plus s'investir dans les causes qui lui tiennent à cœur et dans une voie professionnelle qui la passionne, Maëlle est confrontée sur les réseaux à haine qui ne cesse pas. "Encore la semaine dernière, j'ai vu un commentaire sous mes vidéos qui disait : "voilà la pleureuse internationale". En fait, peu importe ce que je fais, il y a toujours des commentaires comme ça."