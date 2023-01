Maes : Quels défis pour ce nouvel album ?

Après 5 projets dont 3 albums, la prochaine sortie de Maes est dans les starting-blocks. Sa dernière publication en date, Réelle Vie 3.0, date de novembre 2021, et l’année 2022 du rappeur a été plutôt calme sur le plan artistique. Quelques titres inédits et de rares featurings (Soso Maness, Sotof, WeRenoi) ont permis à son public de patienter, mais il a fallu attendre le mois de novembre pour enfin découvrir un premier extrait du prochain projet.

Sortie très attendue

On imaginait alors que la suite allait s'enchaîner rapidement, pour une sortie d’album en fin d’année. Qu’il s’agisse de contretemps indépendants de la volonté du rappeur, ou d’une stratégie pensée en amont, ce quatrième album de Maes se fait toujours désirer à l’heure actuelle. Malgré un second single disponible depuis la première semaine de janvier, peu d’autres informations ont filtré jusqu’ici : aucune tracklist, aucune information sur les featurings, pas de cover, et encore moins de date de sortie. Les différentes prises de parole de Maes laissent tout de même espérer une arrivée prochaine de ce fameux album : “il arrive”, a déclaré le Sevranais via Instagram pendant les fêtes de fin d’année.

Faire parler la musique

Si Maes n’a pas forcément besoin de rassurer ses supporters sur le plan artistique, il doit cependant prouver qu’il peut faire parler de lui pour des raisons essentiellement musicales. Les éléments de sa vie personnelle qui sont parus au grand jour, son clash très médiatique avec un autre rappeur, ou encore ses potentiels ennuis judiciaires, ont beaucoup occupé l’actualité tout au long de l’année 2022. Il est toujours délicat de retrouver certains éléments de sa vie privée dévoilés publiquement, et ce type de publicité n’est jamais bon à prendre. Le premier grand défi du rappeur avec ce quatrième album consiste donc à refaire parler de lui pour les bonnes raisons.

Les objectifs sont alors aussi simples à énoncer que difficiles à réaliser : il suffirait d’un album réussi qui draine une critique positive, et d’un single accrocheur qui serve de locomotive. La période de promotion sera forcément épineuse : certains sujets déplaisants reviendront forcément sur la table, d’autant que l’adversaire de Maes dans la joute médiatique du moment voudra certainement mettre son grain de sel. Même en faisant tout son possible pour que l’on se concentre sur la musique, le sevranais devra composer en permanence avec les obstacles que d’autres dresseront sur sa route.

Comment s'installer durablement au sommet ?

L’autre grand défi auquel Maes est confronté avec ce quatrième album est d’un autre ordre. Après s’être imposé rapidement parmi les têtes d’affiche du rap français suite à sa percée en 2018, le rappeur de Sevran a été très régulier, alignant tranquillement 6 singles de diamant, et s’installant parmi les très gros vendeurs de disques de ces dernières années. Régularité n’est cependant pas automatiquement synonyme de longévité. Après cette période faste, Maes doit désormais faire évoluer son statut de poids lourd en celui de valeur sûre installée pour longtemps.

Cette transition est sans nul doute l’une des étapes les plus difficiles d’une carrière d’artiste. Beaucoup ont touché les sommets pendant deux ou trois années, avant de subir un redimensionnement plus ou moins important. D’autres sont parvenus à faire d’un succès potentiellement éphémère une base solide pour construire une carrière devenue pérenne. De quelle catégorie fait partie Maes ? En 2022, il entre dans sa cinquième année de carrière, un moment charnière, qui devra être négocié au mieux. Ce quatrième album sera décisif, et constituera un premier élément de réponse.

Une rupture franche avec le passé

En plus de devoir constituer une transition, ce nouveau projet marque également une rupture. Il s’agira en effet de la première publication de sa nouvelle structure, Omerta Records - ce qui explique peut-être le retard dans la mise en place de cette sortie. Après plusieurs projets réussis et sortis dans de bonnes conditions, Maes doit désormais reconstruire. S’il ne repart pas réellement de zéro, il s’agit tout de même d’un nouveau départ pour lui.

Face à ces nombreux défis, Maes peut compter à la fois sur son statut de tête d’affiche très suivie par un large public, et sur une formule artistique dont l’efficacité a maintes fois été prouvée. Le rappeur est très attendu par sa fan-base, et même les auditeurs qui ne comptent pas parmi les plus fidèles risquent d’être happés si des singles aussi forts que Dybala, Billets Verts ou Madrina se retrouvent sur le prochain album.

Le dernier extrait publié, Galaktik, est un bon exemple de la vitalité artistique de Maes. Moins orienté club que le premier extrait, Fetty Wap, il s’appuie cependant sur des ingrédients similaires. Le contraste entre la rythmique empressée de la prod et l’interprétation un brin nonchalante du rappeur confère à l’ensemble la bonne intensité. Si Maes reste égal à lui-même dans son discours, et dans l’imagerie affichée dans les clips, sa production évolue par le biais d’ajustements.

L’auteur de Réelle Vie ne cherche pas à révolutionner son univers, ni à bouleverser sa direction artistique, mais il est conscient qu’un artiste qui veut rester au sommet doit forcément renouveler, même à petites doses, son approche de la musique.