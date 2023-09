Mairo : La prochaine tête d'affiche du rap francophone ?

L'émission Moins de 10k d'Anis Rhali et Salif Cissé amène très souvent de nombreux débats. Lors d'une émission, une question à été posée à Yaniss du Rap en mieux sur Youtube : Parmi toutes les nouvelles têtes qui viennent d’émerger dans le paysage rap, qui vois-tu devenir LA tête d'affiche du rap français ?

Sans aucune hésitation, pour Yaniss, la réponse est Mairo, le rappeur suisse qui fait beaucoup parler de lui en ce moment

Mairo est un rappeur suisse originaire de Genève. D'origines érythréenne et indienne, il est membre du collectif SuperWak Clique. Il a sorti son premier projet solo, "365", en avril 2017. Son style d'écriture unique et maîtrisé a rapidement attiré l'attention des auditeurs. En janvier 2020, il a sorti "95 monde libre", un projet entièrement produit par son frère jumeau, Hopital. Ce projet a confirmé l'originalité et le talent de Mairo, et a suscité l'intérêt du public pour le reste du collectif. En juillet 2021, Mairo a sorti son troisième EP, "Rougemort", en collaboration avec Hopital. Ce projet a consolidé son style tout en apportant une touche de fraîcheur à sa musique.

Mais c'est réellement 2023 qui est une année déterminante pour lui. En l'espace de 9 mois, 3 EP sont sortis : un projet commun avec Slimka, un 8 titres qui a commencé à le faire décoller, puis un 5 titres entièrement produit par JeanJass pour consolider son envol.

Une chose est certaine, si Mairo ne devient pas une tête d'affiche, il est clair que son travail commence de plus en plus à se faire remarquer du grand public pour le plus grand bonheur des suisses.