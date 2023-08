Mairo : quand le travail fait éclore un prodige incontestable du rap francophone

De par sa technique, son style affirmé et ses méticuleux choix de productions, Mairo est devenu en quelques années l’un de ces rappeurs incontournables de la nouvelle génération francophone. Pourtant, le genevois est loin, très loin d’être un simple rookie : figure incontournable de la scène rap suisse et membre de l’iconique Super Wak Clique, Mairo a longtemps développé sa plume, ses placements et son personnage. Et ce, jusqu’à éclore dans une récente explosion de qualité qui a frappé de plein fouet la scène rap francophone : elle porte le nom d’Omar Chappier. Focus sur un acharné de travail qui a provoqué sa propre renaissance.

Travailler sa patte brisée

Retour en 2017. Depuis son canton suisse, Mairo évolue dans un environnement musical en pleine ébullition. Tandis que Slimka dévoile son premier projet solo, que Makala enchaîne les bangers et que Di-meh fait une percée exceptionnelle dans toutes les scènes francophones à coup de sauts dans la foule pleinement inconscients, le jeune Romai développe lui aussi sa musique depuis plusieurs années. Entres placements efficaces, lourdes basses 808 et rimes à mi-chemin entre traits d’esprits pertinents et punchlines assassines, le rappeur genevois dévoile cette même année un premier projet qui fait office de carte de visite : 365, dévoilé à la fin du mois d’avril.

Comme une corde rajoutée à l’arc déjà menaçant du collectif Super Wak Clique, ce projet reçoit une certaine attention de la part du public francophone, et attire désormais l’oeil sur un talent à suivre de cette scène suisse dont on parle déjà beaucoup. Mais pour Mairo, l’heure est encore à l’expérimentation : accompagné du talentueux Natas 3000 à la réalisation, le rimeur va enchaîner les clips détonants en 2018, avec le duo de bangers «Madoff» et «Bachay». Comme s’il gagnait en assurance à chaque sortie, la musique de Mairo devient au fil des morceaux plus percutante, plus appliquée, et plus incarnée : dès ses débuts, c’est dans l’interprétation de ses textes au phrasé si singulier que réside sa véritable différence.

Alors sorties après sorties, il est l’heure pour le prodige en devenir de raconter un peu plus son histoire, et dévoile en 2020 «95 monde libre», un projet hautement plus ambitieux que le premier. A coup de clips à l’esthétique marquante, de morceaux remarqués comme le stupéfiant Kill Bill et de bars toujours aussi percutantes, Mairo trace désormais sa propre voie : celle d’un monde libre, où les rimes, l’attitude et les productions grésillantes font la loi. Et ça, c’est grâce à l’un de ses plus précieux allié qui n’est autre que son frère jumeau : le producteur hopital, qui signe aux côtés de Mairo un projet commun cohérent et remarqué par un public de plus en plus large. Pourtant, la musique de Romai semble avoir encore quelques lacunes : si ses punchlines sont au centre de sa musique, elle ne laissent peut-être pas assez de place à l’introspection, aux histoires à raconter et donc, à la construction d’un personnage attachant. Un défaut, en apparence, que Mairo va très vite corriger.

Comme s’il avait pris conscience de ses propres faiblesses, le rappeur va alors travailler sur une musique plus authentique, plus personnelle et introspective, et au même moment ou il emprunte le surnom autodésigné «la patte brisée» qu’il distille dans ses morceaux, Mairo dévoile à peine un an plus tard le très prometteur Rougemort. Un 8 titres fracassant qui va être porté par un track : Attentat Uzi, performé en live dans les studios de Colors, la chaîne berlinoise gage d’une certaine qualité rap depuis 2016. Et le projet est loin de passer inaperçu : au fil des relais massifs par les médias spécialisés et de nombreuses recommandations à tout va, le projet va réellement introduire Mairo sur la scène rap française. Mais si le futur prodige travaille déjà dur pour constamment renouveler sa musique, il n’a pas encore atteint le stade de l’éclosion.

Cavalier sans la tête mais avec les épaules

Si le rap français a toujours tendance à associer une année à la réussite d’un rappeur désigné, il ne fait nul doute que 2023 appartient déjà à Mairo. En ayant teasé un avant goût de son nouveau lui sur le très bon «Qui a volé le soleil ?», projet commun de 3 titres avec son compère de toujours Slimka, le suisse prépare déjà le terrain d’un futur coup de maître dont il semble déjà connaître l’impact retentissant. Il porte un nom fictif : Omar Chappier.

Plus fort, plus explosif, plus juste, plus attachant : au fil des 8 titres de l’album dévoilés au compte goutte, Mairo apparaît sur Omar Chappier comme un artiste neuf, né de la rencontre entre une grande ambition et un travail de fond, qu’il décrit d’ailleurs dans le single Nouvelle écriture :«J’ai rappé, j’ai rappé, j’suis passé de banal à légende». Si sa légende n’est pas encore complètement écrite tant le prodige semble avoir encore beaucoup à raconter, il est sûr que Mairo est en train de construire l’une des carrières les plus prometteuse de la nouvelle génération de rap francophone. Sa singularité se trouve évidemment dans son écriture de haut vol, interprétée par des placements inimitables, mais elle se trouve aussi dans sa manière de construire des ponts solides entre ancienne et nouvelle génération rap tant il consomme cette musique. Alors très justement digérées et retranscrites, ces influences se ressentent dans ses constructions de phrases, fidèles aux traits d’esprits percutants des grands rimeurs des années 90, mais aussi dans ses choix de featurings et ses sélections de productions, complètement en phase avec cette époque innovante et résolument inventive. De Wallace Cleaver à NeS en passant par H Jeune Crack et Implacable pour les collaborations, puis SCO, Hôpital, Lil Chick et bon nombre d’autres surdoués de la composition : Omar Chappier est certes une réussite personnelle pour le Genevois, mais se traduit aussi comme un travail de groupe mené comme un chef d’orchestre, et ce, jusqu’à la cover réalisée par le virtuose Dexter Maurer. Que les titres soient basés sur du jersey, de la Detroit, de la trap ou des productions aux batteries lancinantes, Mairo porte désormais un rap passionné, brutal et incarné, qui raconte aussi bien des histoires de guerre et d’inégalités qu’un amour du rap sincère. Et ça tombe bien : c’est à peu près tout ce qu’on aime.

En somme, si cette histoire avait une morale à retenir, ça serait sûrement que chez Mairo, rien ne sert de courir : avec omar chappier, on marche a pied, et on laisse tranquillement germer les graines du travail arrosées au talent brut.