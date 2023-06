Mal à l’aise, Nayra ? Ce serait mal la connaître

On peut débattre longtemps au sujet des mérites et des tares de Nouvelle École, mais le show de Netflix a le mérite de jeter un coup de projecteur sur ses candidats. Qu’ils aillent loin dans la compétition ou qu’ils se fassent éjecter dès le premier tour, certains ont le temps de marquer les esprits et de gagner en visibilité l’espace d’un ou deux épisodes. C’est bien évidemment le cas de WarEnd, dont les chiffres ont explosé depuis sa participation à l’émission, mais pas seulement. Au stade des auditions, la non-sélection de Nayra par Niska a créé de vives polémiques sur les réseaux sociaux. Dans son malheur très relatif, la jeune artiste de Saint-Denis s’est tout de même attirée la sympathie des téléspectateurs, rien n’étant plus fédérateur que l’injustice d’une décision arbitraire.

Artiste à contre-courant

Alors que sa montée en puissance prenait déjà forme depuis deux ans, avec une médiatisation croissante et une critique globalement acquise à sa cause, Nayra a aujourd’hui l’occasion de franchir un cap dans sa carrière. L’enthousiasme autour de sa prestation dans Nouvelle Ecole a créé un contexte favorable, il lui reste donc le plus difficile à faire : exploiter correctement cette situation en transformant cet élan de visibilité en réussite durable.

On a toujours tendance à vouloir coller des étiquettes aux rappeurs et rappeuses. Le trappeur, la drilleuse, le chanteur un peu spé, le mec avec la voix bizarre, la rappeuse énervée, le sous-Drake, etc : qu’on les définisse par le sous-genre dans lequel ils opèrent, par une particularité de leur esthétique musicale, ou par une comparaison avec des artistes déjà établis, on se facilite la vie en rangeant chacun dans une case. Évidemment, quand on tombe sur un profil comme celui de Nayra, on se casse les dents, tant elle rejette naturellement chaque tentative de catégorisation, d’autant que lorsqu’elle définit elle-même son travail, elle évoque un spectre très large de sonorités et d’influences : “chanteuse de rap”, artiste de “rap-rnb”, et le pire, c’est qu’à l’écoute de son travail, même ces appellations un peu fourre-tout s’avèrent réductrices.

On peut donc prendre le problème à l’envers : s’il serait réducteur et infructueux de vouloir ranger Nayra dans une case, on peut en revanche très bien définir ce qu’elle n’est pas, et ce qu’elle refuse d’être. Elle a elle-même les idées très claires sur le sujet, affichant beaucoup de recul au sujet de sa place dans l’industrie de la musique au cours d’une interview avec Echobanlieues en mars 2021 :”Quand j’arrive dans la musique, les gens identifient forcément à ce qu’ils connaissent. Les rebeues qui marchent en ce moment c’est Imen ES, c’est Marwa Loud, c’est Lyna Mahyem, ou Lynda Sherazade, qui chante extrêmement bien. Ce sont des artistes qui font des choses extrêmement différentes, on est des meufs qui représentent des trucs complètement différents, qui ont des univers complètement différents … mais qu’on associe toujours, parce que le seul truc qu’elles ont en commun, c’est d’être des petites meufs, des petites rebeues de banlieue. Je suis une petite rebeue de banlieue ! On va toutes vous associer, on va toutes vous mettre dans un groupe, et les gens comme vous vont vous écouter”.

Très lucide au sujet de l’espace accordé aux femmes dans l’industrie de la musique en France, et en particulier aux femmes d’origine maghrébine, Nayra a vu les générations d’artistes précédentes se laisser enfermer dans des stéréotypes artistiques et subir un formatage auquel elle ne se soumettra pas. Concrètement : ne l’appelez pas pour chanter un refrain RnB sur un titre rap si vous ne lui proposez pas d’enchainer sur un couplet. Elle a pu donner le sentiment de se chercher artistiquement, oscillant entre rap et chant, mais dans son discours, tout est très clair depuis le début : Nayra sait où elle veut aller, et surtout, elle sait ce qu’elle ne veut pas.

On l’a dit plus haut, Nayra opère sur de trop nombreux registres musicaux pour pouvoir résumer son travail en quelques mots. Lors de son passage chez Mouv au studio 104 il y a quelques semaines, la rappeuse a développé en quatre titres et moins d’un quart d’heure un éventail aussi large que certains artistes au bout de quinze ans de discographie : chant, égotrip, introspection, kickage, piano-voix, mélodie, tous les registres sont abordés avec la même aisance, et dans une relative homogénéité. Cette prestation n’est encore rien de plus qu’une petite carte de visite, mais permet tout de même de résumer deux grands essentiels : sa polyvalence, évidemment, mais aussi son expérience de la scène. Performer en live face à son public fait partie des fondamentaux trop souvent négligés d’un bon rappeur, et commencer le rap très jeune en posant dans son propre quartier au milieu d’autres freestyleurs permet de poser les bonnes bases.

Avant d’en arriver à concourir dans la saison 2 de Nouvelle Ecole, Nayra est passée par de nombreux chemins. De ses tentatives à la guitare, au ukulélé et au piano à son expérience d’animatrice en ateliers d’écriture au collège Fabien à Saint-Denis, la jeune femme a connu un nombre incalculable d’étapes, dont certaines font presque partie du bagage indispensable à tout rappeur français : participer à des tremplins-découverte, freestyler dans son quartier au milieu des autres, ou encore poursuivre les études en parallèle de la musique pour faire plaisir à sa mère.

Si l’on entrevoit déjà un fort potentiel à l’écoute de ses derniers morceaux, ou de sa trop courte prestation dans Nouvelle Ecole, d’autres avaient déjà flairé ses capacités très tôt. Dès 2016, à peine majeure, Nayra est en effet approchée par Elektra, label de Sony Music, pour une expérience qui ne va pas durer, mais qui va tout de même contribuer à forger le mental de la jeune femme : “ça a été hyper violent qu’on me dise “il faut que tu te tiennes de telle manière, il faut que tu abordes tel sujet, comme t’es une femme il faut que tu” … oh, va te faire foutre frère !” (interview Madame Talk, juillet 2022). Ce qui peut être considéré, avec une demi-douzaine d’années de recul, comme un faux départ, résonne aujourd’hui comme un choix salvateur de la part de Nayra : en refusant de se plier à des codes qui ne lui correspondent pas, elle a préservé ce qui est aujourd’hui la force principale de son univers : sa liberté artistique.

Son passage à "Nouvelle Ecole"

On pourrait croire que le contexte actuel est plus propice à l’émergence d’une artiste comme Nayra, mais le court extrait de sa prestation dans Nouvelle Ecole prouve que c’est loin d’être gagné : sur une séquence de seulement deux minutes, Zed parvient immédiatement à la renvoyer à ce qu’elle représente aux yeux de l’industrie musicale : “t’es une meuf, t’es peut-être mal à l’aise”. Il en faut évidemment plus à Nayra pour se laisser perturber, mais ce court échange résume bien le travail qu’il reste à accomplir pour que la question n’en soit plus une. Attention tout de même à ne pas être mauvaise langue : le montage de l’émission ne nous le montre pas, mais Zed avait peut-être demandé quelques secondes plus tôt : “Slkrack, t’es un mec, t’es peut-être mal à l’aise”.

Avec une solide expérience derrière elle malgré son jeune âge, Nayra a déjà démontré un très fort potentiel, et surtout une créativité sans limites. Quelques semaines après la sortie du 3 titres SUMUD, elle a toute l’attention des auditeurs, qui ont compris sa vision et ont été révoltés par son traitement dans Nouvelle Ecole. Bien décidée à suivre ses propres codes et à imposer sa vision artistique, elle pourrait tirer profit de son élimination prématurée pour s’imposer comme l’une des véritables révélations de l’année 2023. Et si c’était elle, la vraie gagnante de cette saison 2 ?