Manga et rap : une grande histoire d'amour

Les mangas et animé ont toujours fasciné, et il y toujours eu des amateurs de ce genre de séries ou manga en France. Cependant il est vrai que ces dernières années, les mangakas sont de plus en plus nombreux. Il y a des boutiques specialisées qui ouvrent dans la capitale, les références sont nombreuses sur les réseaux sociaux, et dans le rap français elles sont également très présentes.

Il y a des références inévitables dans les morceaux, et dans les interview que ce soit PNL, Soolking ou encore la rappeuse de Houston Meghan Thee Stallion qui a même fait un gros shot/out sur la cover de Paper Magazine en 2019 :

« Je pense que Megan Thee Stallion est la première artiste de rap à vraiment représenter un anime sur une couverture de magazine, je me trompe peut-être, mais je suis à peu près sûr que oui. Elle a représenté l'animé plus que n'importe quel mec célèbre que j'ai vu récemment, voire jamais. »

REtracons ces références aux mangas et animés cultes dans le rap game :

One Punch Man

Le personnage principal s'appelle Saitama, c'est un jeune homme sans emploi, déprimé et sans but profond dans sa vie. Et qui va un jour décider de devenir un "super-héro" et s’entraîner pendant trois ans très sérieusement. Et bien nombreux sont les rappeurs qui se sont retrouvés dans ce

Dans J'Turn Up de Alkpote et Jok'Air "La coiffure à Saitama, comme celle du Dalaï Lama"

Dans Ouh Ouh de Hayce Lemsi "De retour dans les bacs avec le refré Saitama"

Dans cet animé, le héro cherche en gros un adversaire a sa taille ce qui est totalement logique avec n’importe quel ego trip des rappeurs dans leurs morceaux.

Bleach

Bleach c'est l'histoire d'un ado de quinze ans, Ichigo Kurosaki possèdant un don particulier : celui de voir les esprits. Un jour, il croise la route d'une belle shinigami (un être spirituel) en train de pourchasser une “âme perdue” (sorrow), un esprit maléfique qui hante notre monde et n'arrive pas à trouver le repos.

Cet animé a marqué de nombreux rappeurs, et encore une fois, on n'en a sélectionné que quelques uns.

Dans Celsius de PNL "La rue c’est ma go, j’ai le démon comme Bleach"

Lyonzon x 667 dans 668 "j’évolue dans un monde d’hollows, c’est pas moi qui l’a voulu"

Luvresval Y11 "J'fais des grimaces comme si je voyais des shinigamis"

Goldorak

Selon ce résumé de Manga News voici l'histoire de cet animé : Obligé de fuir sa planète d’origine détruite par les forces maléfiques de Véga, le prince d’Euphor arrive sur la planète terre à bord de Goldorak, un des plus puissants robots de l’univers. Il est recueilli par le professeur Procyon qui en fait son fils adoptif et le renomme Actarus. Malheureusement, les forces de Véga arrivent elles aussi sur terre et Actarus n’a donc d’autre choix que de les combattre avec l’aide d’Alcor, le mythique pilote de Mazinger z !

Encore un animé qui est souvent cité dans des morceaux :

Alkpote a carrément fait un morceau appelé le Mongoldorak, où il le répète tout au long du morceau.

Kekra dans Résine : "ils ont le même âge que goldorak et parlent de come back"

Dj Weedim en featuring avec 13 Block "Quatre chaînes sur l’torax j’me sens comme Goldorak"

Disiz aussi répond à l'appel "Ma foi c’est Goldorak mon cœur c’est actarus"

Kaaris et Booba dans le morceau Criminelle League "c’est Actarus avec des nike air pegasus"

Dans Gangster de Booba : "le bien contre le mal actarus contre Minos"

Tieksvie de Damso " J’vais te niquer comme si j’étais Actarus"

GTO

A l'origine, GTO est un manga, sorti en 1997 jusqu'en 2002, racontant l'histoire d'Eikichi Onizuka, un ancien biker et leader de gang de yakuzas, qui un jour, décide de devenir le plus grand professeur du Japon. Ce personnage est également très présent dans le rap français, et a inspiré tes rappeurs préférés. PNL notamment qui citent très souvent cet animé.

PNL dans Shenmue "J’vagavonde partout comme Eikishi"

PNL de nouveau, dans le célèbre Onizuka « libre comme Onizuka, la street c’est fou, j’fais l’tout de la ville, Onizuka" "Comme Yakuza, comme GTO, il pleut des balles à la météo"

Death Note

Dinos dans On Meurt Bientôt : "Du lundi au lundi, 50 nuances de crimes j’ai fait le deuil de personnes qui sont encore en vie, Death Note"

Josman dans Noirceur Totale "J’ai des bitchies dans ma Death Note"

Kekra dans Bombastick, "Élimination comme Death Note"