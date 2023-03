"Manifeste" : ce que raconte vraiment le morceau d'Orelsan

L’un des plus gros regrets des fans à propos du dernier album d’Orelsan est l’absence de mise en image du titre Manifeste. Avec ses sept minutes sans refrain, ce gros storytelling a rapidement conquis une grande partie des auditeurs, en exprimant un sentiment commun à beaucoup de jeunes français : être concerné par l’avenir, sans avoir de véritable fibre politique et sans véritablement comprendre le fondement des luttes sociales. Sa narration très visuelle permet d’imaginer très clairement à quoi aurait pu ressembler le clip, avec une une manifestation filmée d’un point de vue subjectif.

Il aurait évidemment fallu énormément de logistique, bon nombre de figurants, et une réalisation suffisamment dynamique, mais Orelsan nous a régulièrement livré des clips à gros budget fourmillant d’idées et de plans ambitieux.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Alors que les grèves et manifestations battent leur plein, et que la question des retraites, déjà abordée dans le morceau, est le principal sujet de révolte, Manifeste est plus que jamais d’actualité. Au-delà du simple récit d’une journée parmi les militants, ce titre développe de nombreuses thématiques et multiplie les messages à double-sens. Que raconte vraiment Manifeste, l’un des titres les plus plébiscités de l’album Civilisation ?

La triple personnification

C’est l’analyse la plus répandue, et la plus évidente. Détaillée sur la page Genius du morceau, cette interprétation du texte voudrait que les trois personnages qui côtoient le narrateur soient en fait trois allégories assez explicites. France représente très simplement les français : elle manifeste, s’inquiète pour son avenir, a des revendications claires, et surtout, elle ses difficultés sont celles de millions de personnes (fins de mois difficiles, grosse charge de travail, précarité, etc). Mathilde, “moitié blogueuse mode, moitié journaliste”, représente à la fois les médias et la manière dont l’information circule. Elle fait des stories, des tweets, est hyperconnectée, et ses images sont instrumentalisées sans qu’elle ait le temps de s’en rendre compte ou de réagir.

Enfin, dans cette interprétation du morceau, Mickey est le “contre-productif démocratique”, c’est à dire le mec qui ne comprend pas grand chose à ce qu’il se passe réellement, qui n’est pas forcément là pour de bonnes raisons, et qui est influencé par les mauvais canaux d’information (BFM, les théories complotistes).

On peut aussi ajouter le personnage du policier en fin de morceau : il représente les forces de l’ordre dans leur ensemble. Il est à la fois l’objet de l’hostilité des manifestants et du mépris de l’Etat. Il fait subir des violences aux autres personnages, mais il en subit aussi, dans un véritable cercle vicieux qui ne peut qu’aboutir à une conclusion tragique.

Les abus de Disney

Mickey ne s’appelle pas ainsi par hasard : le texte fourmille de références plus ou moins explicites à l’entreprise Disney, à sa vision du monde, ses abus, ou son influence. Certaines sont plutôt légères, comme le costume Spiderman wish, que l’on peut interpréter comme une métaphore de ce que Disney est en train de faire à l’univers des comics et des super-héros depuis son rachat de Marvel : du bas de gamme en quantité industrielle (fonctionne aussi avec Star Wars).

On retrouve Mickey un peu plus loin, et cette fois, la comparaison avec Disney est exprimée sans détours : “C'qui est cool avec Mickey, c'est qu'il sera toujours Mickey. J'ai l'impression d'avoir dix-huit ans, qu'on s'est jamais quitté”. Remplacez le personnage du texte par la souris, et enlevez le contexte de la manif’, tout est là : Disney touche petits et grands, s’appuie beaucoup sur la nostalgie, et cherche à créer des émotions qui nous accompagneront toute la vie -il suffit de se rappeler à quel point Ademo et N.O.S sont marqués par le Roi Lion, ou Kerchak par Tarzan.

C’est un peu plus tiré par les cheveux, mais toujours selon Genius, la partie du récit pendant laquelle Mickey parvient à esquiver un policier et à lui jeter “une bière dans la bouche” serait une allégorie de la capacité de Disney à contourner les lois, voire à se placer au-dessus d’elles.

Les violences policières et le point de vue des forces de l’ordre

La question a fait l’objet de nombreux débats sur les réseaux sociaux à la sortie du morceau : pour certains, Manifeste est un morceau anti-flics, puisqu’il décrit des violences policières puis une véritable bavure ; pour d’autres, il est au contraire trop indulgent avec les forces de l’ordre, en trouvant des excuses à leurs actes violents. Comme souvent, la vérité se situe plutôt entre les deux : Orelsan essaye de comprendre les deux points de vue, celui des manifestants et celui des forces de l’ordre. Si on sent la tension monter progressivement au fur et à mesure de l’avancée de la manifestation, l’élément qui déclenche l’arrivée de la police est une simple vitrine cassée à un moment où le cortège, bloqué par les forces de l’ordre, n’avance plus. L'enchaînement des évènements qui mène à la mort du personnage de France est un mauvais cercle vicieux, avec un policier qui tente d’appréhender le personnage de Mickey, se prend les pieds dans sa matraque, se casse la gueule et reçoit une canette dans la gueule. En parallèle, la manifestation continue de monter en tension, l’atmosphère est explosive, la ville s’embrase, et les deux camps prennent feu.

Orelsan finit par comprendre la position difficile des policiers (“il bosse pour la France, pas pour se faire humilier par elle”), qui font le sale boulot d’un gouvernement qui n’a aucune estime pour eux. L’issue fatale paraît presque inévitable, tant la température grimpe vite dans les deux camps. Pour autant, le rappeur ne cherche aucune excuse ni aucune circonstance atténuante aux forces de l’ordre : la mort de France conclut de manière choquante cette après-midi qui avait commencé dans une bonne ambiance pacifique. Si le tireur est évidemment responsable de son geste, on comprend qu’Orelsan pointe également du doigt la responsabilité de l’Etat, dont l’absence de réponse aux problèmes des français conduit à ce type de tensions potentiellement explosives.

Un morceau représentatif de l’état d’esprit de l’album entier

Civilisation est clairement l’album d’Orelsan le plus engagé, mais sa teneur politico-sociale est assez particulière, puisqu’elle est finalement assez tiède. Le rappeur normand est conscient que trop de choses ne tournent pas rond dans notre société, il souhaite se lever contre les inégalités et les injustices, mais il se rend compte qu’il ne sait pas forcément comment se positionner et comment lutter. Manifeste est peut-être le titre le plus représentatif de son état d’esprit : quand il pose d’entrée “j’suis pas concerné par la société, j’suis un putain d’artiste”, il déroule tout le paradoxe de sa position. Avec son statut de superstar et son compte en banque, tout devrait le pousser à vivre dans sa petite bulle de confort, sans avoir à se préoccuper du sort du commun des mortels. Pourtant, le monde va trop mal pour ne pas l’affecter, et le pousser à s’exprimer.

Il décrit d’ailleurs sans détours le point de vue d’un non-manifestant, ou d’une personne qui ne se sent pas du tout concernée par ce type de mouvement : “entourés par des beaufs un peu politisés qui sortent les mégaphones pour crier des banalités”. Il n’est là que pour retrouver un vieux pote, et ne compte pas rester. La présence d’une “copine bonne” et l'enchaînement des événements vont le faire changer d’avis, mais quand Orelsan arrive sur place, il n’a aucune intention de revendiquer ou de se battre. C’est chemin faisant que le rappeur comprend ce qui pousse les manifestants à lutter, et ce qu’il y a de réellement révoltant dans les idées ou les réformes qu’ils combattent. Orelsan donne le même sentiment de prise de conscience progressive tout au long de Civilisation.

S’il n’a pas la vigueur d’un militant ultra-politisé, et qu’il ne maîtrise pas la moitié des notions dont il aurait besoin pour se sentir crédible dans la revendication, il cherche cependant à exprimer son ressenti et son inquiétude pour l’avenir.