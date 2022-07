Manko : DJ Snake, Dinos, Naza, Hatik... appellent au boycott du resto parisien

Un restau branché... racisme

C'est la polémique qui alimente tous les réseaux sociaux depuis un petit moment : le restaurant parisien Manko, situé avenue Montaigne dans le VIIIe arrondissement parisien, a eu des comportemens racistes face à sa clientèle comme l'a dévoilé une cliente sur TikTok.

En effet, le vigile du restaurant branché a refusé l'entrée samedi 16 juillet 2022 à trois clientes montréalaises de passage à Paris avec comme prétexte qu'elles n'étaient pas selon lui en tenue de soirée, Dans la vidéo, on peut les voir discuter avec le vigile à l’entrée du restaurant et se faire recaler, l’une d’elles précise même qu’elle a réservé une table et tous sont en tenue adéquate et correcte. Visiblement victimes de discrimination en raison de leur couleur de peau, les clients sont choqués de vivre cela surtout lorsque à coté on laisse passer une clientèle blanche de peau.

Une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui a vivement sémé la colère des internautes face à ces comportements discriminants :

Suite au scandale, Manko s'excuse

Depuis ce scandale, le restaurant s'est vu avoir une floppée de commentaires négatifs sur Google et a présenté publiquement ses excuses via ses réseaux sociaux : "Suite à l'accident survenu samedi soir à Paris, le Manjko présente ses excuses. Manko respecte une charte de valeurs qui prônent l'égalité, le respect, la tolérance et la bienveillance de toutes et tous. Les sanctions nécessaires ont été immédiatement prises et de façon permanente"

Contacté par Le Parisien , un porte-parole du restaurant a indiqué avoir présenté ses excuses personnellement aux clientes "Nous avons immédiatement présenté nos excuses à ces trois jeunes femmes" et a exprimé sa tristesse quant à cet incident "Nous sommes profondément attristés car la discrimination n’a pas sa place dans nos établissements et est contraire à nos valeurs".

Dinos, DJ Snake, Naza, Hatik, Vegedream... appellent au boycott du resto

Suite à cette polémique et à l'injustice subie par les clients de nombreuses personnalités dont des artistes du rap game ont appelé à boycotter le restaurant malgré les excuses. Via des stories postées sur Instagram, DJ Snake, Naza, Hatik, Mokobé, El Khmer, Sam's, Vegedream ou encore le manager de Wejdene Feuneu ... se sont exprimés en soutien des victimes des discriminations en repartageant notamment le message d'excuse du resto :

