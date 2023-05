Manu Payet répond aux critiques sur le film "Astérix" de Guillaume Canet

La très très (très) grosse production française du début d'année 2023, Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu était très attendue mais n'a pas vraiment convaincu la critique, ni les spectateurs.

Des critiques trop dures ?

Largement commenté, le film a reçu une pluie de commentaires acerbes. Des critiques qui ont touché Manu Payet qui jouait le rôle de Ri Qi Qi et s'est dit très fier d'avoir pu participer au projet. Selon lui de "nombreuses personnes étaient de toute façon parties pour ne pas aimer le film " et a tenu a saluer le travail de Guillaume Canet à la réalisation avec qui il n'avait jusqu'à présent jamais collaboré. "Je n'ai jamais vu quelqu'un bosser autant, il n'a rien à se reprocher ".

En comptant les entrées dans le monde, le film a attiré plus de 6 millions de personnes. Un chiffre honorable mais décevant au vu du budget consacré - 64 millions d'euros - et bien loin des 14 millions d'entrées en 2002 d'Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre réalisé par Alain Chabat. Au cours de l'interview On n'est pas fatigué, qui est à retrouver ci-dessous, Manu Payet a rappelé que le cinéma est toujours un pari et s'est dit convaincu que d'autres gros projets cinématographique français verront le jour.

