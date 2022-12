Maskey révèle son vrai visage... et s'interroge sur l'avenir du rap

Il ne fait assurément pas partie des créateurs de contenus les plus productifs de l'Internet mais chacune de ses productions est devenue un événement incontournable pour les aficionados de la culture rap. Ce lundi 5 décembre, Maskey a posté sa nouvelle vidéo intitulée Mais où va le rap ? ? ?, dans laquelle il s'interroge sur l'avenir de cette musique, en perpétuelle évolution.

Maskey tombe le masque

Le vidéaste et producteur, qui depuis le début de sa carrière camoufle une partie de son visage derrière une paire de collants troués, a d'ailleurs réservé une surprise de taille à son public. Après sept ans d'activité sur YouTube, Maskey a décidé de tomber le masque.

Il l'a d'ailleurs fait discrètement et sans en expliquer les raisons, même s'il avait déjà confié dans une interview donnée à Yard il y a plusieurs années que les gens le reconnaissaient dans la rue sans son déguisement mais qu'il le gardait "pour le personnage".

Un sketch tourné chez Mouv'

Une séquence de la vidéo a par ailleurs été tournée chez Mouv' et au côté d' Anis Rhali , comédien et présentateur de l'émission Moins de 10 K , diffusée le samedi à 19h.

Dans le reste de la vidéo, Maskey multiplie les sketchs délirants sur le rap, "écouté de tout temps par les hommes" mais "créé en 2012 par Nekfeu". Les apparitions marquantes s'y succèdent, de Doum's à Wejdene, en passant par Squeezie. Les personnages farfelus dont Maskey a le secret sont également bien représentés : Cheb Funky, Foetus Boy...

La balle perdue pour nos confrères de Raplume nous a aussi arraché un petit sourire. Dans la vidéo, un contenu du média fictif "Rapoil" délivre "Quatre conseils pour ne plus être un rappeur has been en 2022" dont le fait d'arrêter de faire de la DMV parce que c'est "so février 2022".

Avec Mais où va le rap ? ? ? , Maskey signe une vidéo amusante et de qualité, et aborde également un sujet de fond : la vitesse exponentielle à laquelle le rap évolue et la difficulté rencontrée même par les auditeurs les plus passionnés et connectés de suivre le mouvement.