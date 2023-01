Match de Quidditch à Fresnes : nos cités ont du talent

Nos cités ont vraiment du talent. Dans un énième concept invraisemblable, Dribil94260 met en place une reconstitution de Quidditch au milieu des bâtiments.

Harry Potter au tieks

Ses amis et lui, vêtus de capes aux couleurs des maisons d'Harry Potter s'affrontent au cœur de la cité avec des feux d'artifices. Alors, hormis la mise en scène digne des plus gros budgets hollywoodiens, on a du mal a capter où est le match de Quidditch au milieu de toutes ces explosions... Mais l'idée y est. Petit bonus pour le sosie de Ron Weasley, on s'y croirait presque !

L'un des meilleurs snapchateurs français

Décidément, on ne doit pas s'ennuyer quand on a Djibril pour voisin. Car il n'en est pas à sa première réalisation. Régulièrement, il poste des vidéos qui montrent les différentes idées, plus folles les unes que les autres, qu'il met en place pour trouver de nouveaux moyens de s'amuser à la cité. C'est lui qui avait aussi créé le concept de Koh-Lantess : le Koh-Lanta des quartiers.

Et pour clarifier la situation, le groupe de Djibril s'installe sur des zones délaissées de la cité où plus personne n'habite afin d'organiser leur différents évènements.